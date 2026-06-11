PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.

EZB-Zinserhöhungen schaden dem Mittelstand

Berlin (ots)

"Die jüngsten Inflationszahlen sind alarmierend. Dennoch wäre eine Zinserhöhung der EZB zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht. Die deutsche Wirtschaft kämpft weiterhin mit einer schwachen Nachfrage, zurückhaltenden Investitionen und hohen Kostenbelastungen. Höhere Zinsen würden die Finanzierung von Investitionen zusätzlich verteuern und damit gerade den Mittelstand treffen, der das Rückgrat unserer Wirtschaft bildet. Die Förderung von Wachstum muss jetzt im Mittelpunkt stehen", fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), anlässlich der Entscheidung der EZB zur Erhöhung des Leitzinses.

"Viele mittelständische Unternehmen finanzieren Modernisierungen, Digitalisierung, Lagerhaltung oder die Transformation ihrer Geschäftsmodelle über Kredite. Steigende Zinsen erhöhen diese Kosten unmittelbar und bremsen notwendige Investitionen. Das schwächt Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung", so der Unternehmer.

"Es ist richtig, dass die EZB die Inflationsentwicklung sorgfältig beobachtet. Dennoch sollte sie den Leitzins vorerst nicht erhöhen, denn eine Zinserhöhung muss immer der letzte Schritt sein. Eine Verschärfung der Geldpolitik wäre in der aktuellen Situation Gift für die deutsche Wirtschaft. Eine Reduktion der unendlichen Berichtspflichten aus Brüssel würde hingegen schnell zu mehr Beinfreiheit für uns Unternehmerinnen und Unternehmer führen und könnte die wirtschaftliche Entwicklung (EU-weit) wirksam stärken", so Jandura abschließend.

Pressekontakt:

Iris von Rottenburg
Abteilungsleiterin Kommunikation
Frederike Röseler
Pressesprecherin
Tel: 030/590099520
Mail: presse@bga.de

Original-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.
Weitere Storys: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.
Alle Storys Alle
  • 09.06.2026 – 09:56

    Außenhandel bleibt anfällig

    Berlin (ots) - Jandura weiter: "Sowohl die Zuwächse innerhalb der Eurozone aber auch im übrigen europäischen Handel zeigen, dass die Nachfrage im unmittelbaren Umfeld entscheidend zur Stützung der Gesamtexporte beiträgt. Gleichzeitig wird deutlich, dass einzelne Fernmärkte derzeit keine Dynamik entfalten und regionale Unterschiede stärker ins Gewicht fallen. Für die Exportentwicklung insgesamt bleibt damit weniger die Entwicklung einzelner Märkte ausschlaggebend als ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 11:57

    Sozialabgaben geraten außer Kontrolle

    Berlin (ots) - "Die Wirtschaftsweisen bestätigen, was Unternehmen und Beschäftigte längst spüren: Die strukturelle Wirtschaftskrise weitet sich aus. Das Wachstum geht weiter zurück, die Inflation bleibt hoch. Nur die Belastungen für Unternehmen und Beschäftigte steigen weiter an. Für unseren Standort und die Wettbewerbsfähigkeit der Arbeitsplätze in Deutschland sind das denkbar schlechte Voraussetzungen. ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 06:39

    BGA zum erneuerten Mexico-Handelsabkommen:

    Berlin (ots) - "Die Modernisierung des Handelsabkommens zwischen der EU und Mexiko kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. In einer Phase wachsender handelspolitischer Spannungen und zunehmender Unsicherheit in den globalen Lieferketten setzt Europa damit ein wichtiges Signal für offenen, regelbasierten Handel und wirtschaftliche Kooperation. Die EU muss jetzt zeigen, dass sie handlungsfähig ist. Moderne Handelsabkommen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren