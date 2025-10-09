NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR trauert um Wanda Perdelwitz und ändert Programm

Hamburg (ots)

Die Schauspielerin Wanda Perdelwitz ist tot. Sie starb im Alter von 41 Jahren an den Folgen eines Verkehrsunfalls in Hamburg. Von 2012 bis 2022 war sie im „Großstadtrevier“ in der Rolle der Nina Sieveking zu sehen. Aber auch in anderen Serien wie „Morden im Norden“ stand sie vor der Kamera. In den letzten Jahren spielte Wanda Perdelwitz häufiger auf Hamburger Theaterbühnen.

Frank Beckmann, Programmdirektor NDR: „Die Nachricht vom Tod von Wanda Perdelwitz hat uns tief getroffen. Neun Jahre lang hat sie mit viel Wärme, Energie und Herzblut die Rolle der Polizistin Nina Sieveking im ‚Großstadtrevier‘ verkörpert – eine Figur, die vielen Zuschauerinnen und Zuschauern ans Herz gewachsen ist. In fast 150 Episoden prägte sie die Serie, brachte immer wieder neue Facetten in die Geschichten ein und war immer bereit, sich auf Herausforderungen einzulassen.

Besonders in Erinnerung wird uns ihre außergewöhnliche Darstellung im ersten ‚Großstadtrevier‘-Film, ‚St. Pauli, 06:07 Uhr‘, bleiben, in dem sie die Hauptrolle spielte – eine intensive und berührende Leistung, mit der sie ihrer Figur große Tiefe und Menschlichkeit verliehen hat.

Ihr Rückhalt, ihre Authentizität und ihr persönlicher Einsatz waren auch abseits der Kamera spürbar – sie war ein Teil der Seele dieser Serie. Wir verlieren nicht nur eine herausragende Schauspielerin, sondern einen liebenswürdigen, engagierten Menschen. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie, ihren Freundinnen und Freunden – und all jenen, die sie im Fernsehen und Theater schätzten.“

Das NDR Fernsehen ändert anlässlich des Todes von Wanda Perdelwitz sein Programm und zeigt am Donnerstag, 9. Oktober, um 22 Uhr die Sendung “Großstadtrevier – St. Pauli, 06:07 Uhr”. “Morden im Norden” verschiebt sich auf 23.30 Uhr.

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell