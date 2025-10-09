NDR Norddeutscher Rundfunk

Neue Staffel von „Die Pfefferkörner – Die Fälle als Hörspiel“ startet: Spannende Kriminalgeschichten zum Hören

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Mit elf brandneuen Episoden kehren „Die Pfefferkörner – Die Fälle als Hörspiel“ zurück. Die Nachwuchsermittler der 14. Generation, Taara, Jules, Kofi, Malin und Piet, sowie Erzählerin Leonie Landa nehmen die Hörerinnen und Hörer mit auf Verbrecherjagd quer durch Hamburg. Gemeinsam mit Hund Bagel lösen sie packende Kriminalfälle.

Die Hörspieladaption greift die Inhalte der beliebten Fernsehserie auf und verwandelt sie mithilfe von Originaldialogen, atmosphärischen Soundeffekten und passender Musik in ein spannendes Hörerlebnis. Autor ist Sebastian Stuertz. Die neue Staffel mit den je 20-minütigen Folgen ist ab dem 10. Oktober in der ARD Audiothek abrufbar.

Verbrecherjagd in Hamburg

Die Nachwuchsdetektive ermitteln auch in der neuen Staffel in vielen spannenden Kriminalfällen rund um die Hamburger Speicherstadt. An der Seite von Hund Bagel bringen sie einen millionenschweren Kunstraub ans Licht, enthüllen einen Sabotageakt in einer Feuerwacht, nehmen gewissenlose Kupferdiebe ins Visier und lösen einen Fall von Cyber-Grooming.

Darstellerinnen und Darsteller sind Josefine Maxima, Ida Carlo, Mathieu Noel, Tibet Held und Noah Lusander. Die Pfefferkörner gelten als Hamburgs stärkste Antwort auf Gauner und Verbrecher und sind seit 1999 fester Bestandteil des ARD Familienprogramms. In ihrem Hauptquartier in der Hamburger Speicherstadt haben inzwischen 14 Generationen junger Detektive mehr als 270 Fälle aufgeklärt.

„Die Pfefferkörner“ ist eine ARD Gemeinschaftsproduktion unter Federführung des NDR, produziert von der Letterbox Filmproduktion in Hamburg.

„Die Pfefferkörner – Die Fälle als Hörspiel“ sind ab dem 10. Oktober in der ARD Audiothek abrufbar: https://ots.de/bC7036

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell