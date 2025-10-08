NDR Norddeutscher Rundfunk

„Ich bin nicht falsch“ – Maria Popov im N-JOY Podcast „Deutschland3000“ über ihre Asexualität

In der neuen Folge des N-JOY-Podcasts „Deutschland3000 mit Eva Schulz“ spricht die Journalistin und Autorin Maria Popov offen über ihre Asexualität. „Vor fünf Jahren wäre mir das nicht möglich gewesen zu sagen, dass ich asexuell bin“, betont sie im Gespräch mit Moderatorin Eva Schulz.

Asexualität wird definiert als fehlende oder geringe sexuelle Anziehung zu anderen Menschen – und betrifft etwa ein Prozent der Bevölkerung. Ungefähr gleich viele Menschen seien rothaarig, vergleicht Popov.

Ärztin verschrieb die Pille als vermeintliche Lösung

Sie erzählt von ihrer Jugend in den 2000er-Jahren, als vermeintliche „Spätzünderin": „Ich habe immer gedacht, ich werde noch zünden und wenn ich zünde, dann zündet dieses Feuer und dann explodiert alles." Als sie mit 19 eine Frauenärztin aufsuchte und von ihrem fehlenden sexuellen Interesse berichtete, verschrieb diese ihr kurzerhand die Pille – als vermeintliche Lösung für eine vermeintliche Störung.

Im Gespräch übt Maria Popov, die lange Host des funk-Formats „Auf Klo“ war, auch Kritik an der sexpositiven Bewegung. „Sex wurde so gefeiert als was Positives – und das ist auch was Schönes, dieser Scham etwas entgegenzusetzen - aber ich empfand das als nicht ehrlich", sagt sie. Ihre These: Aus dem Kampf gegen sexuelle Scham sei ein neuer Imperativ geworden – ein Druck zur sexuellen Performance, der keinen Raum lasse für Menschen ohne oder mit wenig sexuellem Interesse.

Von der Angst, als prüde zu gelten

Popov spricht von einem „Kein Bock Club”, dem weitaus mehr Menschen angehörten, als sich öffentlich trauen würden, dies zuzugeben: „Viele Menschen haben eine Scham, in einer Sexpositivität als prüde zu gelten, wenn sie sagen, eigentlich hatte ich es seit sechs Monaten nicht und es stört mich nicht." Unter dem Titel „Kein Bock Club” erscheint diese Woche auch das erste Buch der 32-Jährigen. Weitere Themen im Gespräch mit Eva Schulz sind queere Rechte und Zynismus angesichts politischer Rückschritte. „Zynisch sein ist eine Form von Selbstschutz, aber der bewirkt, glaube ich, nichts", so Popov.

Die neue Folge des N-JOY Podcasts „Deutschland3000 mit Eva Schulz" mit Maria Popov ist ab sofort in der ARD Audiothek und auf weiteren Podcast-Plattformen verfügbar.

Link zum Podcast „Deutschland3000 mit Eva Schulz”: https://1.ard.de/D3000_Maria_Popov

