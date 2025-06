IKDM GmbH

Sascha Weil von der IKDM GmbH: Kauf, Vermietung und Entwicklung von Mehrfamilienhäusern aus Leidenschaft

Ob Sanierungs- und Verwaltungsstau oder andere Herausforderungen – mit der IKDM GmbH kauft Sascha Weil Mehrfamilienhäuser und bietet individuelle Lösungen, wo andere nur Probleme sehen. Sein Ziel: die langfristige Bestandshaltung und Wertentwicklung der Immobilien. Welche Werte er dabei verfolgt und inwieweit seine Kunden von der Zusammenarbeit profitieren, erfahren Sie hier!

Der Besitz eines Mehrfamilienhauses bringt über Jahrzehnte hinweg Verantwortung, Arbeit und oft auch Stolz mit sich. Doch mit zunehmendem Alter oder sich verändernden Lebensumständen rückt für viele Eigentümer die Frage nach dem weiteren Umgang mit ihrer Immobilie in den Fokus. Häufig führen Faktoren wie Sanierungsstau, ein wachsender Verwaltungsaufwand, fehlende Unterstützung durch neue Hausverwaltungen oder der akute Mangel an Handwerkern dazu, dass sich die Pflege und Entwicklung des Objekts zunehmend schwieriger gestalten. Hinzu kommt, dass energetische Auflagen und nötige Investitionen häufig unterschätzt werden – besonders bei Altbauten. In solchen Fällen ist es sinnvoll, frühzeitig über mögliche Verkaufsoptionen nachzudenken. Denn nicht selten liegt Eigentümern am Herzen, dass ihr Haus auch in Zukunft verantwortungsvoll geführt und weiterentwickelt wird – im besten Fall durch Käufer, die langfristig denken und handeln. „Ein Mehrfamilienhaus ist häufig das Produkt harter Arbeit und dementsprechend mit Emotionen verbunden“, verrät Sascha Weil, Gründer und Geschäftsführer der IKDM GmbH. „Umso wichtiger ist es, dass der Verkaufsprozess von Ehrlichkeit und Transparenz geprägt ist.“

„Mit genügend Vorlauf lässt sich dabei auch ein Verkauf realisieren, der maximalen Mehrwert für beide Seiten bietet – unter Berücksichtigung der persönlichen Ansprüche und Erwartungen des Verkäufers“, fährt der Projektentwickler fort. Mit der IKDM GmbH hat er sich auf den Kauf, die Entwicklung und die Vermietung von Mehrfamilienhäusern spezialisiert. Während Sascha Weil vorzugsweise arbeitsintensivere Immobilien für den Privatbestand ankauft, bei denen er in wertsteigernde Prozesse einsteigen kann, fungiert die IKDM GmbH als strukturierende Servicegesellschaft. Dabei agiert er nach dem Prinzip eines Family-Office und hat sich bewusst für den Ansatz der langfristigen Bestandshaltung der Objekte entschieden. Über 20 Jahre Immobilienerfahrung und eine geringe Kostenstruktur zeichnen den Bestandshalter im Rhein-Main-Gebiet und Nordrhein-Westfalen dabei ebenso aus wie pragmatische, faire Ansätze und individuelle Lösungen. So hat Sascha Weil mit der familiengeführten GmbH schon vielen Menschen dabei geholfen, ihr Mehrfamilienhaus mit gutem Gefühl, einem reibungslosen Prozess und profitablem Ergebnis zu verkaufen.

IKDM GmbH: Ankauf von Mehrfamilienhäusern mit Gewinn auf allen Seiten

Die Mehrfamilienhäuser, die Sascha Weil ankauft, sind oft renovierungsbedürftig oder müssen energetisch saniert werden. In der Regel stammen sie aus privatem Langzeitbesitz, aus Investmentfonds, welche sich von Immobilien trennen, weil diese für deren Geschäftsmodell zu klein sind, oder auch von Erbengemeinschaften. Statt mit den Objekten zu handeln, setzt der Projektentwickler auf Buy-and-Hold-Strategien mit Fokus auf die langfristige Miet- und Wertentwicklung. Dabei verfolgt er das Ziel, eine beständige Objekt-Pipeline aufzubauen: Um etwa drei bis fünf Zukäufe von MFH pro Jahr realisieren zu können, sucht Sascha Weil proaktiv Kontakt zu Menschen, die den mittelfristigen Verkauf ihres Mehrfamilienhauses planen. Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse finden dabei stets aufrichtige Beachtung. „Individuellen Lösungen wie beispielsweise einer Verlängerung der Wohndauer oder der Aufrechterhaltung eines Mietverhältnisses stehe ich grundsätzlich offen gegenüber“, betont der Geschäftsführer der IKDM GmbH. „Unfaire Ankaufmodelle mit anschließender Rückvermietung lehne ich hingegen ab.“

Entsprechend wichtig ist es dem Portfoliohalter im Immobilienbereich, Ankaufsprozesse entspannt und ohne Druck zu gestalten. Im Ergebnis strebt er immer eine Win-win-Situation für alle Beteiligten an. Im Gegensatz zu Maklern, Immobilienhändlern oder typischen Investoren generiert Sascha Weil seine Einnahmen dabei rein über Mieteinkünfte. Weil ein Großteil der Objekte zum Zeitpunkt des Ankaufs erhebliche Sanierungs- und Renovierungsstaus aufweisen, ist ihre Entwicklung in der Regel mit viel Arbeit und hohem Kapitaleinsatz verbunden. „In den ersten zehn Jahren arbeitest du für die Immobilie – danach arbeitet sie für dich“, erklärt Sascha Weil. „Diesem Ansatz folgend arbeite ich mit einem Planungshorizont von zehn bis 15 Jahren, um Wertsteigerungen und den verantwortungsvollen Umgang mit den Beständen sicherstellen zu können.“ Das Besondere: Alle Immobilien werden im Privatbestand gehalten.

Sascha Weil: Vom Banker zum Immobilienexperten und Projektentwickler

Mit seinem Realschulabschluss in der Tasche absolvierte Sascha Weil zunächst eine solide Bankausbildung. Bereits vor über 20 Jahren begann er dann, nebenberuflich diverse Immobilien als Altersvorsorge anzukaufen. In den letzten zehn, besonders in den vergangenen drei Jahren spezialisierte er sich auf Mehrfamilienhäuser und konnte im Laufe der Zeit neben einem beachtlichen Portfolio auch fundierte Expertise und einen umfassenden Erfahrungsschatz aufbauen. Nach insgesamt 25 Jahren als Banker, in denen er unter anderem 13 Jahre in London und Dublin tätig war, entschied sich Sascha Weil dazu, seine lukrative Position zu kündigen – er wünschte sich ein freieres Leben mit mehr Zeit für seine Familie. Für die Verwaltung und Strukturierung seines Portfolios gründete der Bestandshalter und Projektentwickler schließlich die IKDM GmbH – ein Akronym für „Ich kaufe dein Mehrfamilienhaus“ – als Servicegesellschaft. „Heute fühlt sich für mich jeder Tag wie Samstag an“, verrät Sascha Weil abschließend. „Vor allem die neu gewonnene Zeit mit meinen Kindern weiß ich sehr zu schätzen.“

Sie wollen oder müssen Ihr Mehrfamilienhaus verkaufen und wünschen sich einen fairen, gut geplanten und transparenten Prozess mit der Gewissheit, dass Ihr Objekt langfristig in gute Hände kommt? Dann melden Sie sich jetzt bei Sascha Weil von der IKDM GmbH und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch!

