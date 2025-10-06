NDR Norddeutscher Rundfunk

Neue Staffel der Sesamstraße: Mit Riccardo Simonetti, Siegfried & Joy und der 3000 Folge

Die Sesamstraße geht in ihre 52. Staffel. Den Anfang macht heute, am 6. Oktober, das Zaubererduo Siegfried & Joy. Die beiden helfen Fee Abby, ihre schlechte Laune wegzuzaubern. Der Besuch von Riccardo Simonetti in der Sesamstraße steht unter dem Motto „Self Empowerment“. Zusammen mit den Puppen singt er das Lied „Jetzt kommt Deine Zeit“. Sendetermin ist der 24. November.

„Gerade bei Kindern wird der Grundstein für das Selbstwertgefühl gelegt. Je eher man als Kind lernt, Respekt vor sich und anderen zu haben, desto weniger dominieren Selbstzweifel das Verhalten von Kindern“, sagt Riccardo Simonetti.

In der 3000 Folge, die am 27. Oktober gesendet wird, steht das Thema Zählen im Fokus. Ernie singt für Bert ein Lied über seine neue Lieblingszahl, und Graf Zahl zählt sogar bis 3000.

Neu in der Staffel ist die Podcast-Parodie „Krümel und Keks“. Krümelmonster und Dr. Keks widmen sich den ganz großen philosophischen Themen wie Mut oder Gerechtigkeit. Allerdings beschäftigt Krümelmonster weniger die philosophischen Fragen als vielmehr der Drang, seinen Gastgeber aufzufressen.

Mehr Informationen zu Sendeterminen sowie Interviews mit Riccardo Simonetti, Siegfried & Joy und Graf Zahl gibt es hier: https://story.ndr.de/sesamstrasse-2025/index.html

Die Folgen der "Sesamstraße" sind wochentags um 7.45 Uhr bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA- App und dienstags bis freitags um 6 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen. Alle neuen Folgen der "Sesamstraße" gibt es jederzeit in der ARD Mediathek. Über den Reiter "Kinder und Familie" führt der Weg direkt in die bunte Themenwelt der "Sesamstraße". Die zahlreichen Videos bieten Lustiges und Lehrreiches für Kinder im Vorschulalter und die ganze Familie.

https://1.ard.de/Sesamstrasse_ARDMediathek.

Auch auf www.sesamstrasse.de und in der "Sesamstraßen"-App ist das Angebot der "Sesamstraße" jederzeit verfügbar.

Die deutsche Ausgabe der "Sesamstraße" wird seit mehr als 50 Jahren vom NDR in Hamburg in Co-Produktion mit Sesame Workshop produziert und ist als öffentlich-rechtliches Angebot werbefrei und kostenlos.

