Chinas größtes elektrochemisches 600MW/2400MWh-Energiespeicherprojekt mit 1725-kW-PCS von SINEXCEL

Chinas größtes elektrochemisches Energiespeicherprojekt – 600MW/2400MWh – hat die Installation aller Speicherkabinen an seinem ersten Standort abgeschlossen und damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur elektrischen Inbetriebnahme erreicht. Dies ist Chinas erstes Ultrahochspannungs-Übertragungsprojekt (UHV), das Wind-, Solar-, Wärme- und Speicherkraftwerke umfasst. SINEXCEL (300693.SZ) ist stolz darauf, dieses Projekt auf nationaler Ebene mit seinem 1725-kW-PCS (Power Conversion System) zu versorgen.

Dieser Standort umfasst 240 Batteriecontainer und 60 PCS-Skids. Sobald das gesamte Projekt in Betrieb ist, wird es jährlich etwa 840 GWh an erneuerbarer Energie in das Netz einspeisen. Eine einzige Ladung speichert bis zu 2,4 GWh – genug, um den täglichen Strombedarf von 480.000 Haushalten zu decken oder 36.000 E-Fahrzeuge mit 500 km Reichweite zu betreiben.

Darüber hinaus unterstützte SINEXCEL ein 220MW/880MWh-Speicherprojekt, das in Ningxia erfolgreich an das Netz angeschlossen wurde. Das Projekt nutzt die reichhaltigen Solarressourcen der Region und integriert Solar- und Speicherkapazitäten, um Engpässe im Bereich der erneuerbaren Energien zu beseitigen, die Netzstabilität zu verbessern und Energie zu verlagern. Das Kraftwerk soll jährlich fast 200 GWh Strom liefern.

SINEXCEL ist stolz darauf, mit seinem 1725-kW-PCS zu diesen beiden Projekten beizutragen. Das 1725-kW-PCS wurde zur Verbesserung der Netzstabilität entwickelt und verfügt über eine modulare Architektur, die von 215 kW bis 1,72 MW pro Einheit skalierbar ist. Es kombiniert Vorteile für zentrale und String-Konfigurationen, unterstützt verschiedene Batterietypen und ermöglicht einen flexiblen Einsatz in verschiedenen Speicherszenarien, einschließlich großer C&I, Microgrids und Front-of-the-Meter-Anwendungen.

Mit einem Spitzenwirkungsgrad von bis zu 98,5 % bietet das PCS eine fortschrittliche Multi-String-Technologie für verbesserten Batterieschutz und unterstützt flexible Konfigurationen mit 1, 2, 4 oder 8 Batteriesträngen. Der kombinierte AC/DC-Ausgang vereinfacht die Steuerung und Erweiterung, während die NEMA 3R-zertifizierten Schränke eine lange Lebensdauer im Freien gewährleisten. Eine schnelle Reaktionszeit von 10 ms unterstützt den Netzausgleich in Echtzeit, und das Produkt erfüllt die wichtigsten Konformitätsstandards in Nordamerika, Europa, Australien, Japan und China.

Mit einer globalen Präsenz in über 40 Ländern und mehr als 5.000 Installationen weltweit hat SINEXCEL über 12 GW Speicherkapazität installiert und bietet Lösungen für Energieversorger, C&I und Microgrid-Anwendungen an.

Die erfolgreiche Teilnahme an diesen wegweisenden Projekten unterstreicht die technische Stärke von SINEXCEL und sein kontinuierliches Engagement für eine resilientere und nachhaltigere Energiezukunft.

SINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Energiespeicherung, des Ladens von Elektrofahrzeugen und der Stromqualität. SINEXCEL verfügt über 12 GW installierte Speicherkapazität, 140.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge und fast 20 Millionen Ampere an AHF und arbeitet mit Branchenführern wie EVE Energy und Schneider Electric zusammen, um die Energieunabhängigkeit zu fördern.

