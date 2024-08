NDR Norddeutscher Rundfunk

"Gags - Comedy Deluxe": Neue Sketch-Comedy verspricht unendlichen Spaß

Sechs Folgen voller Witz und Charme, die die Absurditäten unseres Alltags beleuchten: Das ist "Gags - Comedy Deluxe". Der NDR präsentiert die neue Sketch-Comedy-Serie ab Donnerstag, 29. August, in der ARD Mediathek. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf skurrile Szenarien freuen, darunter ein Tatort, an dem plötzlich verschiedenste TV-Ermittler aufeinandertreffen, ein Pärchen, das im Restaurant die komplette Lebensgeschichte seines Schnitzels erfahren möchte, und ein Kunstraub, der an Generationenkonflikten im Verbrecherteam zu scheitern droht.

Die Macher von "Gags - Comedy Deluxe", Freddy Radeke und Jakob Leube ("extra 3", "Wumms"), bringen gemeinsam mit Kameramann Jörn Steinhoff ("Tatort") Kinoqualität ins Wohnzimmer. Freddy Radeke: "Wir wollten echten Hochglanz liefern. Jeder Sketch sollte wie ein kleiner Film wirken." Diese Liebe zum Detail spiegelt sich in der gesamten Produktion wider, von aufwändigen Sets bis hin zu originellen Kostümen und einer dynamischen Kameraführung. Ein besonderes Highlight sind auch die zahlreichen prominenten Gastauftritte. Mit dabei sind u. a. Jan Josef Liefers, Alena Gerber, Eko Fresh, Negah Amiri, Johannes Strate (Revolverheld), Nikki von Tempelhoff, Susanne Daubner, Micky Beisenherz, Oliver Kalkofe, Oliver Welke, Samira ElOuassil, Heinz Strunk, MrWissen2Go, Helmut Zierl, Cem Ali Gültekin, Samuel Koch und seine Frau Sarah Koch, Checker Tobi, Linda Zervakis, Kostja Ullmann und Sebastian Ströbel. Sie alle zeigen ihr komödiantisches Talent und großes Humorpotential.

Ein Großteil der Serie wurde in Freddys Heimat Worpswede gedreht, wobei das ganze Dorf mit Begeisterung mitwirkte - vom Bistro bis zum Friseur. Freddy Radeke: "In Worpswede zu drehen war wie Comedy mit Heimvorteil. Die Unterstützung des ganzen Dorfes hat unseren Sketchen eine ganz besondere, authentische Note verliehen. Es war, als ob ganz Worpswede mitspielte!" Die Konzepte für die Sketche entwickelten Freddy Radeke und Jakob Leube in enger Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen. Jakob Leube: "Die Zusammenarbeit im Team war einfach klasse. Der NDR hat uns echt 'ne Chance gegeben, unsere kreativen Ideen voll auszuleben."

"Gags - Comedy Deluxe" startet am Donnerstag, 29. August, mit den ersten drei Folgen in der ARD Mediathek. Die restlichen drei Ausgaben folgen am 5. September. Wer es lieber klassisch mag, kann ab Mittwoch, 4. September, 22.30 Uhr, wöchentlich im NDR Fernsehen einschalten.

Mit Herz, Hirn und einer Menge Humor verspricht "Gags - Comedy Deluxe" unendlichen Spaß für alle Humor-Liebhaber*innen. Die Serie hält unserer Gesellschaft einen Spiegel vor - einen Zerrspiegel, versteht sich - und zeigt, dass das Leben manchmal die besten Sketche schreibt.

Start: Donnerstag, 29. August, ARD Mediathek; ab Mittwoch, 4. September, NDR Fernsehen

Die ersten drei Folgen stehen zur Ansicht in den Vorführräumen des Ersten und des NDR Presseportals.

