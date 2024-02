Kölner Stadt-Anzeiger

Präsident des NRW-Verfassungsgerichtshofs a.D. für Exmatrikulation antisemitischer Straftäter - Bertrams fordert Solidarität der Hochschulleitungen mit bedrohten jüdischen Studierenden

Köln. (ots)

Der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofs für Nordrhein-Westfalen, Michael Bertrams, plädiert vor dem Hintergrund des brutalen Überfalls auf einen jüdischen Studenten in Berlin für die Exmatrikulation antisemitischer Straftäter. "Um den derzeit primär von islamistischem Antisemitismus bedrohten jüdischen Studierenden ein angstfreies Leben und Studieren in Deutschland zu ermöglichen, müssen antisemitische Übergriffe harte Konsequenzen nach sich ziehen", schreibt Bertrams im "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Es bedürfe dringend der - von jüdischer Seite vermissten - Solidarität der Hochschulleitungen, so der Jurist weiter. Darüber hinaus sollte Tätern mit doppelter Staatsbürgerschaft künftig neben einer Exmatrikulation der deutsche Pass entzogen und die Abschiebung angedroht werden. Der Gesetzgeber habe in Paragraf 46 des Strafgesetzbuchs (StGB) vorgesehen, dass antisemitisch motivierte Straftaten eine höhere Strafzumessung rechtfertigten, erläuterte Bertrams.

Der Gastbeitrag im Wortlaut auf:

https://www.ksta.de/politik/gastbeitrag-zur-debatte-an-universitaeten-antisemitische-straftaeter-exmatrikulieren-744456

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell