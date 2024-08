NDR Norddeutscher Rundfunk

125 Einreichungen im Wettbewerb um den NDR Sachbuchpreis 2024

Demokratie, Krisen und Kriege, Antisemitismus und Rechtsextremismus, Künstliche Intelligenz und Klimafragen - das sind herausragende Themen der für den NDR Sachbuchpreis 2024 eingereichten Bücher.

Insgesamt 125 Titel gehen in diesem Jahr in den Wettbewerb um die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung. Aus allen eingereichten Büchern wählt die NDR Sachbuchpreis Nominierungskommission auf Basis der definierten Wettbewerbskriterien Relevanz, Originalität, Lesbarkeit und nachhaltige Wirkung zehn besonders preiswürdige Titel für die Longlist aus, die Ende September veröffentlicht wird.

Geleitet wird die Nominierungskommission von Dr. Ulrich Kühn, Chef der Abteilung Kunst und Kulturjournalismus bei NDR Kultur. Mit Blick auf die bevorstehende Arbeit der Nominierungskommission sagt er: "Aus allen noch so ruppigen Meinungsäußerungen und absolut gesetzten Aussagen spricht doch ein Bedürfnis - verstehen, was vor sich geht, in der Welt und im eigenen Leben. Verschwörungstheorien und steile Thesen sind die denkbar untauglichsten Abkürzungen bei dieser Verständnissuche. Gute Sachbücher hingegen öffnen Wege zum besseren Verständnis. Wir sind also sehr gespannt, was uns an Wegweisendem erwartet."

Das sind die Mitglieder der Nominierungskommission

Ocke Bandixen, Redakteur, NDR Kultur

Lena Bodewein, Wissenschaftsredakteurin, NDR Info

Dr. Christoph Bungartz, Leiter der Abteilung Kulturevents und Musik, NDR Kultur

Dr. Claudia Christophersen, Redakteurin, NDR Kultur

Dr. Ulrich Kühn, Leiter der Abteilung Kunst und Kulturjournalismus, NDR Kultur [Vorsitz]

Siv Stippekohl, Leiterin der multimedialen Kulturredaktion, NDR Mecklenburg-Vorpommern

Benedikt Stubendorff, Kulturredakteur, NDR Schleswig-Holstein

Über den NDR Sachbuchpreis

Der NDR zeichnet mit seinem Preis Sachbücher aus, die sich zukunftsrelevanten Themen aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Politik, Forschung und Wissen widmen. Der Siegertitel wird als herausragende Autor:innenleistung geehrt, die gesellschaftlich, kulturell oder wissenschaftlich relevante Themen für ein breites Publikum öffnet und zum Diskurs anregt.

Wie bereits in den Vorjahren sind der Göttinger Literaturherbst und das Göttinger Life-Science-Unternehmen Sartorius Partner bei der feierlichen Verleihung des NDR Sachbuchpreises am 7. November 2024 in Göttingen. Sartorius vergibt im Rahmen der gemeinsamen Veranstaltung bereits zum vierten Mal den LifeScienceXplained - Sartorius-Preis für neue Kommunikation: Er ehrt junge Wissenschaftler:innen, die formatunabhängig komplexe Inhalte der Lebenswissenschaften einfach und gut begreiflich machen.

Weitere Informationen gibt es online unter ndr.de/ndrsachbuchpreis sowie unter sartorius.com/lsx

