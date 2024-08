NDR Norddeutscher Rundfunk

"Geld für die Guten": Vereine können sich bei NDR 2 Aktion für Finanzspritze bewerben

"Geld für die Guten - 100.000 Euro für Vereine im Norden", so heißt die neue Radioaktion von NDR 2: Zwanzig Vereine können im "NDR 2 Morgen mit Elke & Jens" vier Wochen lang jeweils 5000 Euro gewinnen, um wichtige Projekte zu realisieren. Das Preisgeld wird von der Deutschen Fernsehlotterie bereitgestellt. Vom 26. August an können sich alle eingetragenen Vereine in Norddeutschland auf der Homepage von NDR 2 (ndr.de/ndr2) mit konkreten Projekten um die Finanzspritze bewerben. Dazu können neue Tore für den Fußballclub gehören, Zelte für die Tafel oder Instrumente für den Musikverein. "Geld für die Guten" ist die bundesweit größte Aktion dieser Art.

Über die Gewinner entscheiden das Los und Teamwork: Vom 9. September bis zum 7. Oktober wird im "NDR 2 Morgen mit Elke und Jens" jeweils ein Verein ausgelost. Dann folgt ein spannender Countdown: Innerhalb von 15 Minuten nach der Bekanntgabe müssen sich Teammitglieder des ausgelosten Vereins unter der NDR 2 Gewinnspielhotline (01375 951095) melden. Wenn nach einer Viertelstunde drei Vereinsmitglieder dabei und on air sind, gewinnt ihr Verein die 5000 Euro.

Die mehr als 40.000 Vereine in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg bilden das Herz der Gesellschaft im Norden. In Zeiten von zunehmenden Gegensätzen bleiben Vereine Orte, an denen Menschen aller Altersklassen und mit unterschiedlichen Lebensentwürfen ehrenamtlich arbeiten, sich für andere einsetzen und zusammen Spaß haben, um das Leben gemeinsam zu gestalten.

In diesem emotional aufgeladenen und gesellschaftlich relevanten Bereich möchten NDR 2 und die Deutsche Fernsehlotterie mit der Programmaktion "Geld für die Guten: 100.000 Euro für Vereine im Norden" das wertvolle Vereinsleben im Norden sichtbar machen und fördern.

