Xinhua Silk Road: Die chinesische EV-Marke Zeekr wird auf der Gala des China Brand Day 2024 als eine von Ausländern bevorzugte Marke vorgestellt

Der führende chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen (EV), Zeekr, erregte auf der Gala des China Brand Day 2024 große Aufmerksamkeit, weil er in diesem Jahr in die Liste der 50 bei Ausländern beliebtesten chinesischen Marken aufgenommen wurde.

Als junge EV-Marke erhielt Zeekr am 10. Mai die Auszeichnung dank der Mehrheit bei Online-Abstimmungen, objektiven Daten, seiner Präsenz im Ausland und der Bewertung durch Experten.

Zeekr wurde inmitten des Aufstiegs der chinesischen Automobilindustrie geboren und hatte sein Debüt an der New Yorker Börse am 10. Mai. Es entpuppt sich nun als treibender Faktor in Chinas aufstrebender EV-Produktion.

Zeekr, dessen erste Modelle sich immer wieder als Verkaufsschlager unter Chinas Luxus-Elektroautos durchsetzen konnten, wurde im April 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt und hat seit 2023 jedes Jahr mindestens zwei neue Modelle auf den Markt gebracht.

Bis Ende April hatte Zeekr über 240.000 Elektrofahrzeuge ausgeliefert. Die monatlichen Auslieferungen beliefen sich im April auf 16.000 E-Fahrzeuge, was einem Anstieg von 99 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen neuen monatlichen Höchststand darstellt, der mit dem Wachstum der Auslieferungen von Januar bis April von 111 % einhergeht.

Zeekr legt großen Wert auf Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit und räumt dem nutzerorientierten Konzept bei jeder technologischen Innovation Priorität ein. Die Bemühungen zur Verbesserung der Festigkeit der Karosseriestruktur, der Batteriesicherheit und der Innenraumnutzung verschaffen dem Unternehmen die Gunst und das Vertrauen der Verbraucher im In- und Ausland.

Zeekr ist in den Bereichen intelligentes Fahren, Batterie- und Motorentechnologien, Karosseriematerialien und anderen hochmodernen Bereichen tätig. Das Unternehmen hat inzwischen sechs Forschungs- und Entwicklungszentren auf der ganzen Welt, um seine technologischen Vorteile weiter auszubauen und mehr Kunden zu gewinnen.

Der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen, dessen Fahrzeuge den Spitznamen „Panzer der Straße" tragen, beschäftigt weltweit mehr als 120.000 Mitarbeiter und hat bereits mehr als 20 Mainstream-Märkte erschlossen, darunter Schweden, die Niederlande, Deutschland, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Thailand, die Philippinen, Laos und Myanmar.

Die vom Büro für das Nationale Markenprojekt der Nachrichtenagentur Xinhua und dem Chinesischen Wirtschaftsinformationsdienst in diesem Jahr organisierte Auswahl der bei Ausländern beliebtesten chinesischen Marken wurde jährlich durchgeführt, um die Markenbildung für chinesische Produkte zu fördern.

