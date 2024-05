Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Vier Jahrzehnte nach der konsolidierten Öffnung schreitet das ostchinesische Lianyungang mit Riesenschritten voran

Vom 26. bis 30. April fand in der Stadt Lianyungang in der ostchinesischen Provinz Jiangsu eine Interview-Veranstaltung statt, um mehr über die enorme Entwicklung der Stadt in den letzten 40 Jahren zu erfahren, die von Chinas Reform und Öffnung profitierte.

Seit Lianyungang 1984 zu einer der ersten Küstenstädte wurde, die die Öffnung vorantreibt, hat sie sich mit Riesenschritten von einer traditionellen Agrarstadt zu einer Industriestadt an der Küste, einem nationalen umfangreichen Verkehrsknotenpunkt und einer schönen und zivilisierten Stadt entwickelt.

In den letzten 40 Jahren ist das regionale BIP von Lianyungang von 2,36 Mrd. Yuan im Jahr 1984 auf derzeit 436,36 Mrd. Yuan gestiegen, was einer Steigerung um das 185-fache entspricht.

Im gleichen Zeitraum ist das Einkommen der städtischen und ländlichen Bewohner der Stadt von 604 Yuan bzw. 462 Yuan auf 43.769 Yuan bzw. 24.411 Yuan gestiegen. Im Jahr 2023 wird das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen aller Einwohner von Lianyungang 35.983 Yuan erreichen.

Die Stadt hat ihre industrielle Struktur verbessert und aufgewertet und kennzeichnete damit den Übergang von der traditionellen Landwirtschaft zur Hafenindustrie und zur Hightech-Industrie.

In den letzten vier Jahrzehnten ist der Frachtumschlag in Lianyungang von 9 Millionen Tonnen auf 320 Millionen Tonnen gestiegen. Die von der Stadt abfahrenden Güterzüge China-Europa und China-Zentralasien haben 16.000 Fahrten absolviert und stehen damit in der Provinz an erster Stelle.

Die Freihandelszonen und Zollfreigebiete in der Stadt haben sich rasch entwickelt, wobei die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Ein- und Ausfuhren in den Zollfreigebieten mehr als 40 % beträgt. Die Stadt hat sich zu einem der günstigsten Portale für die zentralasiatischen Länder und die zentralen und westlichen Teile Chinas entwickelt und wickelt mehr als 80 Prozent der Transitfracht Kasachstans nach China ab.

