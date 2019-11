NDR Norddeutscher Rundfunk

Bewegender NDR 2 Podcast zum zehnten Todestag von Robert Enke

Am 10. November 2009 nahm sich Robert Enke das Leben. Der Tod des erfolgreichen Nationaltorwarts, der zuletzt bei Hannover 96 spielte, erschütterte ganz Deutschland. Was bis dahin kaum jemand wusste: Robert Enke litt an schweren Depressionen. Anlässlich seines zehnten Todestages veröffentlicht NDR 2 die mehrteilige Podcast-Serie "Enke - Leben und Tragik eines Torhüters". Darin spürt NDR 2 Reporter Moritz Cassalette dem Leben Robert Enkes mit der Krankheit nach. Zu hören sind die ersten vier Folgen der Podcast-Serie ab Montag, 4. November, in der NDR 2 App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Weitere Folgen stehen ab Donnerstag, 7. November, online.

In der Serie spricht Teresa Enke sehr persönlich und offen über ihren Mann und dessen Depression. Auch ehemalige Weggefährten kommen zu Wort. Mitspieler Per Mertesacker erinnert sich an seinen Freund und an ein beeindruckendes Kabinenerlebnis. Oliver Bierhoff redet über Enkes Perspektiven in der Nationalmannschaft. Und Enkes Freunde Ronald Reng und Jörg Neblung erzählen von gemeinsamen Erlebnissen und den schweren Wochen vor Enkes Tod.

Autor Moritz Cassalette lässt in dem Podcast außerdem Sportler zu Wort kommen, die ebenfalls psychisch erkrankt waren und sich während ihrer Karriere behandeln ließen. Er spricht mit Experten über die Krankheit Depression und über Auswege. Ein Betroffener berichtet darüber, wie er nach einem Suizid-Versuch wieder gesund wurde. Aber auch ein Lokführer kommt zu Wort. Er schildert, was er in den Monaten durchgemacht hat, nachdem sich ein Mensch vor seinen Augen das Leben genommen hatte. Und der Podcast beantwortet Fragen: Wie verbreitet sind psychische Probleme unter Profi-Fußballern? Was hat die Medienwelt aus dem Tod von Robert Enke gelernt? Und wie weit sind der Fußball und die Gesellschaft zehn Jahre später?

Anlässlich des zehnten Todestages von Robert Enke ist die Witwe Teresa Enke am Dienstag, 5. November, bei Barbara Schöneberger und Jörg Pilawa im "Talk am Dienstag" ab 22.45 Uhr zu Gast. Das NDR Fernsehen zeigt am Sonntag, 10. November, ab 23.45 Uhr die "Sportclub Story - Robert Enke. Auch Helden haben Depression".

