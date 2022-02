Neue Westfälische (Bielefeld)

Long-Covid-Ambulanz für Kinder kommt nach Ostwestfalen-Lippe

Bielefeld (ots)

Bielefeld. Kinder und Jugendliche, die unter Post- oder Long-Covid-Symptomen leiden, können sich ab April in Ostwestfalen-Lippe behandeln lassen. Wie die in Bielefeld erscheinende Neue Westfälische (Donnerstagausgabe) berichtet, wird das Evangelische Klinikum Bethel in Bielefeld eine eigene Ambulanz mit einem interdisziplinären Team von Fachärzten einrichten. Vorstellen können sich hier allerdings ausschließlich Patienten, die eine Einweisung vom Kinderarzt haben. Die Plätze sind vorerst auf acht Patienten pro Woche begrenzt.

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell