Politiker-Speed-Dating - Donnerstag

9. September 2021, 20.45 Uhr - Ein Film von Sven Thomsen

phoenix bringt bei diesem Traditionsformat im Vorfeld der Bundestagswahl Politiker:innen und Wähler:innen zu direkten Gesprächen zusammen - und das an einem geeigneten Ort, im Museum für Kommunikation in Berlin. Sieben Bürger:innen sitzen sieben namhaften Politiker:innen in einem Zweiergespräch gegenüber. Jede Gesprächsrunde dauert sieben Minuten - dann werden die Plätze gewechselt, bis alle Bürger:innen mit allen Politiker:innen gesprochen haben. Durch die Sendung führt phoenix-Moderatorin Sara Bildau.

Diese Politiker:innen haben sich den Fragen der Bürger:innen gestellt:

Nina Warken, CDU, Integrationsbeauftragte CDU/CSU BT-Fraktion

Markus Blume, CSU, Generalsekretär

Carsten Schneider, SPD, Erster Parl. Geschäftsführer BT-Fraktion

Joana Cotar, AfD, MdB, "Spitzenkandidatin-Kandidatin"

Konstantin Kuhle, FDP, MdB, Mitglied im Bundesvorstand

Jan Korte, Die Linke, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer BT-Fraktion

Ricarda Lang, Bündnis90/Die Grünen, Stellv. Bundesvorsitzende

Nach Abschluss aller Gesprächsrunden werden die Bürger:innen gefragt, welche:r Politiker:in sie überzeugt hat und ob sie ihre Wahlentscheidung überdenken würden, oder ob sie bei ihrer Parteienpräferenz bleiben.

