Disney Prinzessin: Eine Welt voller Wunder!

Neue Initiative unterstützt Kinder, ihr Staunen zu bewahren

München (ots)

Laut neuer Studie[1] sind mehr als ein Drittel der befragten Eltern besorgt, dass ihre Kinder bereits im Alter von sechs Jahren ihren Sinn für das Staunen verlieren.

Disney entwickelt gemeinsam mit führender Kinder-Expertin Laverne Antrobus die "Disney Prinzessinnen Wunderliste" - spielerische Aktivitäten für Kinder, inspiriert von den Disney Prinzessinnen - und reagiert auf den Wunsch von Eltern: neun von zehn Müttern und Vätern wünschen sich Unterstützung, um ihren Kindern dabei zu helfen, ihr Staunen länger zu bewahren.

"Disney Prinzessinnen Webisodes" auf Disneys YouTube-Kanal mit Dr. Christine Theiss und weiteren starken Vorbildern, die erklären, wie wichtig es ist, neue Dinge auszuprobieren, und wie kleine Kinder ihr Selbstvertrauen stärken können.

Mit offenen Augen und Fantasie durch die Welt gehen, mutig neue Dinge ausprobieren und dabei das wunderbare Staunen nicht verlieren - dazu inspirieren die Disney Prinzessinnen ihre jungen Fans! Disney setzt die royalen Damen nun mit einer neuen Initiative in Szene und lädt Eltern und Kinder zum Staunen in eine Welt voller Wunder ein. Laut einer aktuellen Umfrage unter 1.000 deutschen Müttern und Vätern mit Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren, sorgt sich mehr als ein Drittel der befragten Eltern, dass ihre Kinder bereits im Alter von sechs Jahren ihren Sinn für das Staunen verlieren. Neun von zehn Eltern wünschen sich Unterstützung, um ihren Kindern dabei zu helfen, diese Fähigkeit länger zu bewahren. Auf diesen Wunsch reagiert Disney und präsentiert mit der "Disney Prinzessinnen Wunderliste" und den "Disney Prinzessinnen Webisodes" jede Menge Inspiration: Die Wunderliste hält zwölf bezaubernde Aktivitäten für Kinder bereit, die bei Prinzessinnen-Abenteuern ihr Selbstbewusstsein stärken können. Die Aktivitäten sind inspiriert von den besonderen und einzigartigen Eigenschaften der Disney Prinzessinnen: Kinder können mutig und stark sein wie Merida, furchtlos und clever wie Mulan oder willensstark und entschlossen wie Jasmin. Die "Disney Prinzessinnen Webisodes" sind fünf inspirierende Clips, in denen die deutsche Kickboxing-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss, die britische Abenteurerin Helen Skelton, die britische Olympia-Schwimmerin Alice Dearing, die britische Kunstturnerin Jessica Gadirova und die italienische Paralympics-Fechterin Bebe Vio erklären, wie wichtig es ist, neue Dinge auszuprobieren. Sie geben Eltern praktische Tipps, wie sie das Selbstvertrauen ihrer Kinder stärken können und zeigen ein paar einfache Aktivitäten, die man gemeinsam mit seinen Kindern ausprobieren kann.

Christine Theiss: Vertrauen und Neugier machen Kinder stark

Wenn es darum geht, Kinder zu inspirieren, ihr Staunen und ihre Begeisterung zu bewahren, spielen Geschichten eine wichtige Rolle - seien es die der Disney Prinzessinnen oder die von Menschen aus dem echten Leben. Um Kinder zu ermutigen, ihre innere Prinzessin zu entdecken, hat Disney Unterstützung von Kickboxerin Dr. Christine Theiss und weiteren starken Vorbildern erhalten. In einer der fünf "Disney Prinzessinnen Webisodes" spricht die Weltmeisterin über ihre Geschichte und verrät, wie Kinder Vertrauen in sich selbst aufbauen können und neugierig bleiben. "Wir Erwachsenen sollten Kindern viel mehr zutrauen. Kinder sollen neue Dinge kennenlernen, denn nur dann fängt man an, Selbstvertrauen aufzubauen. Das funktioniert natürlich am besten, wenn man Erfolg hat - Erfolg kann man aber nur haben, wenn man sich selber ausprobieren kann. Und wenn Kinder etwas ausprobieren möchten und neugierig sind, dann sollten wir sie unterstützen, ihnen vertrauen und sie einfach experimentieren lassen", so Christine Theiss. Die Ergebnisse der aktuellen Studie unterstützen ihre Sichtweise, denn 92 Prozent der Befragten glauben, dass es Aufgabe der Eltern ist, die Neugier und Begeisterung ihres Kindes beim Entdecken neuer Dinge zu unterstützen, damit es die bestmögliche Version von sich selbst werden kann. Eine besondere Verbindung hat die Kickboxerin und Mutter einer siebenjährigen Tochter zu Mulan: "Mulan und ich, das ist eine Einheit. Mulan ist eine Fighterin, sie ist bereit, alles zu geben. Ihre Motivation kommt von innen heraus, sie will etwas erreichen - und ich finde sie großartig!"

Neben Christine Theiss geben auch Strictly-Dancefloor-Star und Naturliebhaberin Helen Skelton und die beiden britischen Olympia-Superstars, Schwimmerin Alice Dearing Turn-Olympiasiegerin Jessica Gadirova sowie die italienische Paralympics-Fechterin Bebe Vio einen Einblick in ihre Geschichten und erzählen, wie sie sich von den Geschichten der Disney Prinzessinnen inspirieren ließen.

Alle "Disney Prinzessinnen Webisodes" sind hier verfügbar: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbu0XYfBgD3SWOT3FpuoX70xhp3EjygA-

Ana Kohler singt Prinzessinnen-Song "Like a Princess"

Bereits am 25. August veröffentlichte Ana Kohler mit "Like a Princess" (dt. "Wie eine Prinzessin") einen modernen Up-Beat Song in einer deutschen und englischen Version. Der Song spiegelt die Werte und Stärken der Disney Prinzessinnen wider und soll Kinder ebenfalls dazu inspirieren, mutig zu sein, wenn sie Neues ausprobieren, und niemals aufzugeben, wenn sie vor Herausforderungen stehen. Viele junge und erwachsene Disney Prinzessinnen Fans, wie Ana Kohler selbst, können sich in den Textzeilen wiederfinden, die jeweils in Bezug zu einer Disney Prinzessin stehen. Der Song "Like a Princess" wurde von Ana Kohler zusammen mit einem Team bestehend aus Damian Ketteler, Pascal Martin, Samuel Ledet und Janina Beyerlein geschrieben. Der deutsche Text stammt von Michael Ernst.

Der Song ist in deutscher und englischer Sprache auf allen Streaming-Portalen verfügbar, sowie in der Disney Prinzessin Playlist und der Disney Princess Playlist. Darüber hinaus ist er auch in weiteren Sprachen, darunter Italienisch und Französisch, durch lokale Talents zu hören sein.

Ana Kohler - Wie eine Prinzessin (Lyric Video): https://youtu.be/M6ULaapP_n4?si=Zp6hsg9YApLXSOJo

Ana Kohler - Like a Princess (Lyric Video): https://youtu.be/zsN8eYnrY7c?si=r8eiXEgWYaeJOPbo

Magische Produkthighlights rund um Disney Prinzessin und Die Eiskönigin

Zahlreiche Disney Prinzessin und Die Eiskönigin Spielzeug-Neuheiten von Mattel, LEGO®, Jakks, Disguise, tonies, Ravensburger, Clementoni und vielen mehr sind ab sofort im Handel erhältlich. Auch ausgewählte Fashion-Partner wie H&M, C&A und EMP stellen zauberhafte Kollektionen für kleine und große Fans vor. Im Kosmetik- und Food-Bereich erfreuen Produkte von Oral-B, mymuesli, Rossmann Isana, Hansaplast und L'Oréal GARNIER, allesamt inspiriert von Disney Prinzessin und Die Eiskönigin, ganzjährig die Herzen der Fans. Aktuell erobert eine eigene Disney100 mymuesli Sonderedition im bezaubernden Schneewittchen Look und Healthy Kids: Pure & Fun Bio-Produkte, die nicht nur lecker sind, sondern ganz ohne Zugabe von Zucker oder Aromen überzeugen, die Supermarkt-Regale. Ebenfalls ganzjährig begeistern Disney Prinzessin und Die Eiskönigin Printtitel von Verlagen wie Carlsen, dem Hörverlag, Egmont oder Panini mit wiederholten Auflagen bekannter Geschichten und Neuerscheinungen brandneuer Erzählungen.

#FindYourWonder

[1] Befragt wurden 1.000 deutsche Mütter und Väter mit Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren im Juli 2023.

