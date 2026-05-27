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KiKA-Medienmagazin "Team Timster" mit "Dein 1. Handy: Was drinsteckt und was wichtig ist" ab 31. Mai 2026 bei KiKA

Alltagstipps, Datenschutz und Technik - das müssen Kinder wissen

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Erfurt (ots)

Das KiKA-Medienmagazin "Team Timster" widmet sich in einer neuen Ausgabe dem Thema erstes eigenes Smartphone. Unter dem Titel "Team Timster - Dein 1. Handy: Was drinsteckt und was wichtig ist" werden grundlegende Fragen behandelt, die für Kinder im Grundschulalter beim Einstieg in die Smartphone-Nutzung relevant sind. Die Folge ist ab dem 30. Mai 2026 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar und wird am 31. Mai 2026 um 20:00 Uhr bei KiKA ausgestrahlt.

Die Sendung greift das Thema Smartphone aus Sicht von Kindern auf. Gemeinsam mit einer 4. Klasse aus Hamburg und dem Medienpädagogen Matthias Heinen (klicksafe.de) zeigt Moderatorin Soraya Jamal in einem Parcours verschiedene Aspekte der Gerätenutzung. Dazu gehören unter anderem der Schutz des Smartphones, der Umgang mit persönlichen Daten sowie grundlegende Einstellungen zur Nutzung des Geräts.

Mit der dreiteiligen Reihe "Team Timster - Dein Handy" nimmt das KiKA-Medienmagazin das Thema Smartphone ganzheitlich in den Blick und entdeckt gemeinsam mit Kindern, wie sie ihr erstes Smartphone sicher, bewusst und verantwortungsvoll nutzen - mit verständlicher Medienkompetenz statt Verboten, Unterstützung durch Gespräche in der Familie und einem wachen Blick für den Wert von Technik, persönlichen Daten und Umwelt. Die ersten beiden Ausgaben der Reihe und viele weitere nützliche Tipps zum ersten Handy stehen bereits auf kika.de und in der KiKA-App zum Abruf bereit und beschäftigen sich mit "5 Dinge, die du übers Handy noch nicht wusstest!" und "Dein Handy: So wirst du fit!".

"Team Timster" ist eine Koproduktion von rbb und NDR unter Federführung von KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen sind Anja Hagemeier, Valentina Grazzi (rbb), Ulrike Ziesemer (NDR) und Steffi Warnatzsch-Abra unter redaktioneller Mitarbeit von Inka Kiwit (beide KiKA).

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

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