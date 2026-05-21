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Film-Premiere: "Benjamin Bat" ab 24. Mai 2026 bei KiKA

Fledermaus-Abenteuer über Freundschaften und Vorurteile

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Erfurt (ots)

Der sensible Benjamin ist keine gewöhnliche Fledermaus: Anders als seine Artgenossen singt er für sein Leben gerne, hat Angst in der Dunkelheit und traut sich nur bei Tageslicht aus seiner Höhle. Mit "Benjamin Bat" (ZDF) zeigt KiKA ab 24. Mai 2026 auf kika.de, in der KiKA-App sowie um 13:25 Uhr im TV einen einfühlsamen Animationsfilm über eine Fledermaus, die mit viel Neugier eine neue, spannende Welt kennenlernt. Untertitel sind verfügbar.

"Benjamin Bat" thematisiert in einer ebenso unterhaltsamen wie tiefgründigen Geschichte Vorurteile, Mut und die Kraft der Liebe. Der niederländische Animationsfilm richtet sich an Grundschulkinder und ermutigt, zu sich selbst zu stehen und Anderssein als Stärke zu begreifen. "Benjamin Bat" ist eine Produktion von The Storytellers Film & TV und Zeilt Productions in Ko-Produktion mit Avrotros. Die Redaktion beim ZDF verantwortet Ingo Weis.

Zum Inhalt: Nach einem tragischen Vorfall mit einem Raubvogel ist Benjamins Familie überzeugt, dass alle Vögel gefährlich sind. Doch er sieht das anders: Heimlich schleicht er sich im Morgengrauen nach draußen, um das Vogelmädchen Sherida zu treffen. Gemeinsam erkunden sie den Vogelpark und schließen Freundschaften mit Vögeln aus aller Welt. Bald muss Benjamin großen Mut aufbringen - nicht nur, um zu sich selbst und seinen neuen Freunden zu stehen, sondern auch, um an einem Gesangswettbewerb teilzunehmen, der eigentlich nur Vögeln vorbehalten ist.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

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