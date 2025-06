Applied Underwriters

United Risk startet Applied Logistics Underwriters, um die Expansion in den USA und strategischen globalen Märkten fortzusetzen

New York (ots/PRNewswire)

Die neue Ressource unter der Leitung des erfahrenen Branchenexperten Alex Rosas wird Maklern zusätzliche Schlagkraft für Logistik- und Schifffahrtskunden verschaffen.

Rick Christofer, President und Chief Commercial Officer von United Risk, hat die Gründung eines neuen Geschäftsbereichs namens Applied Logistics Underwriters (AppliedLU.com) bekannt gegeben, der mit modernisierten und technologiegestützten Underwriting-Verfahren Versicherungsleistungen in den Bereichen kritische Logistik, Transport und Seefahrt anbieten wird. Der Geschäftsbereich hat seine Tätigkeit in den Büros in Miramar, Florida, aufgenommen.

Laut Herrn Alejandro „Alex" Rosas-Salgado, President von Applied Logistics Underwriters („ALU"), wird die Abteilung zunächst US-Kunden bedienen und dann in wichtige globale Märkte für Logistik und verwandte Produktgeschäfte expandieren, um die erste Anlaufstelle für Spediteure/Seefracht, Inlandstransport, lagerbezogene All-Risk-Versicherungen, gesetzliche Haftpflicht von Frachtführern, gesetzliche Haftpflicht von Spediteuren (alle Transportmittel), Fehler und Auslassungen von Spediteuren sowie der Haftpflicht von Lagerhäusern und anderen aufstrebenden Schwerpunktbereichen zu werden: „Die Märkte in den USA und weltweit bieten ALU aufgrund unserer technologischen Innovationen und unserer erfahrenen Mitarbeiter in allen Bereichen der spezifischen Abdeckungsgebiete ein großes Potenzial. Durch eine Kultur der optimierten Dienstleistungen, der Unterstützung durch unsere Mitarbeiter, hervorragender Produktkenntnisse und unseres uneingeschränkten Engagements für Partnerschaften in unseren Nischen- und allgemeinen Versicherungsbereichen haben wir begonnen, die Loyalität von Maklern und ihren Kunden zu gewinnen. Wir sind stolz auf das technologische Know-how, das wir bei der Zeichnung von See- und Binnenschifffahrtsversicherungen einsetzen werden, um unsere Beziehungen auf eine neue, bessere Ebene zu heben. Durch die raffinierte Integration von Analytik und Technologie werden wir diese historisch ineffizienten Sparten transformieren."

Laut Herrn Christofer entstand ALU aus dem offensichtlichen Mangel an Exzellenz in den Transaktionsmethoden der Branche in Verbindung mit der Anwendung bewährter Ansätze für die Herausforderungen, die sich aus den Risiken in diesem wichtigen Sektor ergeben: „Von der Vereinfachung der komplexen Berichtspflichten in diesem Sektor bis hin zur Entwicklung von Lösungen in den vielen damit verbundenen Nischenmärkten verlagern wir das Underwriting-Paradigma von einem zu 100 % auf der Erfahrung des Underwriters basierenden Ansatz hin zu einem Ansatz, bei dem das Wissen und die Erfahrung des Underwriters durch solide historische Daten untermauert werden, wodurch eine Reihe neuer Praktiken eingeführt werden, die in der Logistikbranche bisher nicht existieren. ALU ist die erste."

Herr Rosas stammt buchstäblich aus einer Versicherungsfamilie mit einer über 155-jährigen Tradition und begann seine Karriere im Alter von 16 Jahren als Auszubildender im Bereich Freizeit-Seeversicherung. Seitdem hat er eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz in der Branche vorzuweisen und verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Seefracht, Kasko, P&I, allgemeine Haftpflicht für die Schifffahrt, Freizeitboote, Binnenschifffahrt und Logistik. Er ist sowohl als Underwriter für die Binnen- als auch für die Seeschifffahrt tätig – als einer von etwa einem Dutzend solcher hybrider Logistik-Underwriter in den USA. Seit 2002 hatte er verschiedene wichtige Positionen inne, zunächst bei der Integrand Assurance Company in San Juan, Puerto Rico (2002–2007), dann als Mitglied des Teams, das die US-amerikanische Blue Waters Insurers Corp. aufbaute, wo er über 10 Jahre lang für alle Seeversicherungsbereiche zuständig war. Anschließend wechselte er zu Sompo International (2014–2017), wo er das Logistikportfolio des Unternehmens in Japan, Mexiko und den USA ausbaute, bevor er 2018 zu Amwins kam, wo er den Bereich Specialty Logistics Underwriting Division aufbaute und leitete.

Informationen zu United Risk Global (www.unitedrisk.global)

United Risk Global ist eine internationale Plattform für die Zeichnung und den Vertrieb von Sach- und Haftpflichtversicherungen, die unabhängig von ihren Praxispartnern geführt wird und operativ sowie durch ihre gemeinsame, starke Markenidentität mit Applied Underwriters verbunden ist. Die Hauptgeschäftsstelle von United Risk befindet sich am 50 Rockefeller Plaza in New York.

Informationen zu Applied Underwriters (www.auw.com)

Applied Underwriters® ist ein weltweit tätiges Risikomanagementunternehmen, das Unternehmen und Privatpersonen mit seinen Dienstleistungen, Versicherungs- und Rückversicherungslösungen dabei unterstützt, Unsicherheiten zu bewältigen. Als Unternehmen zeichnet sich Applied Underwriters durch seine innovativen Ansätze in der Kundenbetreuung und durch seine starke Finanzkraft aus. Applied Underwriters ist in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, der Europäischen Union und im Nahen Osten weit verbreitet. Ihr operativer Hauptsitz befindet sich in Omaha, Nebraska.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2365569/UnitedRisk_Horz_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/united-risk-startet-applied-logistics-underwriters-um-die-expansion-in-den-usa-und-strategischen-globalen-markten-fortzusetzen-302471226.html

Original-Content von: Applied Underwriters, übermittelt durch news aktuell