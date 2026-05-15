KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

KiKA von ARD und ZDF auf TINCON und IdeenExpo

TikTok-Format "handy_crush" vermittelt Medienkompetenz mit eigener Show auf den Messebühnen

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Erfurt (ots)

Mit der TINCON in Berlin und der IdeenExpo in Hannover stehen in den kommenden Wochen zwei bedeutende Jugend-Events an. KiKA stellt dort das gemeinsam mit funk initiierte Medienkompetenz-Angebot "handy_crush" für Preteens vor, um für einen reflektierten Umgang mit digitalen Medien zu sensibilisieren. Mit dabei ist Host Noel Dederichs, bekannt für seine humorvollen und authentischen Beiträge auf TikTok. Auf der Bühne teilt er praktische Handy-Hacks, spricht über aktuelle Trends und räumt mit Mythen auf, was auf Social Media erlaubt ist und was nicht.

Die "handy_crush"-Show mit Noel Dederichs

Ohne Smartphone geht heute kaum noch etwas - gleichzeitig bringt der Alltag mit TikTok, Instagram & Co. auch Herausforderungen mit sich: endloses Scrollen, versteckte Werbung oder Betrugsmaschen. Gemeinsam mit Noel Dederichs haben KiKA und funk deshalb den TikTok-Kanal @handy_crush ins Leben gerufen. Nun kommt das Format live auf die Bühne: Bei der "handy_crush"-Show erwartet die Besucher*innen ein interaktives Erlebnis mit Challenges, Fragerunden und ehrlichen Gesprächen rund ums Smartphone und den digitalen Alltag.

Termine

TINCON Berlin: Dienstag, 19. Mai um 09:30 Uhr, Loft.

Dienstag, 19. Mai um 09:30 Uhr, Loft. IdeenExpo Hannover: Mittwoch 24. Juni um 10:30 Uhr, BühneSieben.

"handy_crush" entsteht in Zusammenarbeit mit dem Content-Netzwerk funk. Redaktionell zeichnen bei KiKA Elisabeth Möckel, Inka Kiwit und Sebastian Hiltvo unter der Leitung von Steffi Warnatzsch-Abra verantwortlich, Hoai Phuong Tran Thi betreut das Angebot für funk als Partnermanagerin, Head of Content ist Stefan Spiegel.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

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