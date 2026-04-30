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Premiere für Vorschul-Animationsserie "Dylans Spielkiste" ab 5. Mai 2026 bei KiKA

Fantasievolle Geschichten stellen Toleranz und Problemlösefähigkeiten in den Mittelpunkt

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Erfurt (ots)

In "Dylans Spielkiste" (ZDF) wird aus dem langweiligen Alltag ein wildes Abenteuer. Mit viel Fantasie stürzt sich der bunte Hund Dylan jeden Tag in einen neuen Beruf und lernt gemeinsam mit seinen Freund*innen die Welt kennen. Die 52-teilige Animationsserie für Vorschulkinder feiert ab dem 5. Mai 2026 montags bis freitags um 8:25 Uhr mit Doppelfolgen Premiere bei KiKA, auf kika.de, auf kikaninchen.de, in der KiKA-App sowie in der Kikaninchen-App.

"Dylans Spielkiste" lässt Vorschulkinder in eine kreative Welt eintauchen, in der Problemlösungsfähigkeiten und Toleranz im Mittelpunkt stehen. Alltagsgegenstände verwandeln sich in Stoffe für echte Abenteuer und laden Kinder dazu ein, ihrer Fantasie selbst freien Lauf zu lassen. In jeder Folge gibt es einen passenden Song, der das Publikum zum Mitsingen einlädt.

"Dylans Spielkiste" basiert auf der Buchreihe "Dylan" von Guy Parker-Rees und ist eine 52-teilige irisch-kanadische Animationsserie. Produziert wurde sie von der 9 Story Media Group und Brown Bag Films. Für das ZDF ist Karsten Klüner verantwortlich.

Zum Inhalt: Der gestreifte Hund Dylan lebt in einem Leuchtturm inmitten einer idyllischen bunten Küstenlandschaft. Doch langweilig wird es hier nie: Jeden Tag schlüpft Dylan in eine neue Rolle - ob Arzt, Pizzabäcker, Kapitän oder Friseur. Seine besten Freunde, Ozzy der Otter, Daisy die Katze und Bitsy, das freche Küken, sind immer mit dabei. Mit ein paar Alltagsgegenständen, seinem roten Bollerwagen und einer riesigen Portion Fantasie, verwandelt Dylan seine Umgebung im Handumdrehen in eine Welt voller Spaß.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

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