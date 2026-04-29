KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

KiKA-NetzwerkTreffen 2026 am 9. Juni 2026 in Erfurt

Anmeldung zur Netzwerkveranstaltung für Produzierende und Kreativschaffende in der Kindermedienbranche ab sofort bis zum 31. Mai 2026 möglich

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Erfurt (ots)

Liebe Produzent*innen und Kindermedienmacher*innen,

wir laden Sie herzlich zum KiKA-NetzwerkTreffen 2026 in Erfurt ein. Gemeinsam mit Kolleg*innen von ARD und ZDF möchten wir Ihnen innovative Projekte und Best Cases vorstellen, Sie über aktuelle Entwicklungen in der Kindermedienlandschaft informieren und den partnerschaftlichen Dialog fortsetzen.

Wir freuen uns unter anderem auf Insights zum Public Spaces Incubator, eine Podiumsdiskussion zur Fragmentierung des Medienmarktes und Einblicke in die Arbeit an der Kultmarke "Unser Sandmännchen".

Datum: Dienstag, 9. Juni 2026, ab 15 Uhr

Dienstag, 9. Juni 2026, ab 15 Uhr Ort: STUDIOPARK KinderMedienZentrum, Erich-Kästner-Straße 1a, 99094 Erfurt

Eine Anmeldung ist über diesen Link erforderlich.

Die Veranstaltung findet parallel zum Deutschen Kinder Medien Festival Goldener Spatz statt. Bereits vor Beginn der Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, die KiKA-Studios im Landesfunkhaus Thüringen zu besichtigen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an kika-events@kika.de.

Um möglichst Vielen eine Teilnahme zu ermöglichen, bitten wir Sie, nur eine Person pro Firma anzumelden. Wir freuen uns auf eine interessante Veranstaltung mit Ihnen.

Herzliche Grüße

Ihr Team der KiKA-Unternehmenskommunikation

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