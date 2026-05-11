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DFB-Pokalfinale der Frauen und Männer im Stream auf kika.de, in der KiKA-App, im ZDF-Streaming-Portal und in der ARD-Mediathek

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Erfurt (ots)

KiKA Sport in Kooperation mit ARD-Sportschau und ZDF-sportstudio / Cleo (12) und Charlie (13) kommentieren Endspiele am 14. und 23. Mai 2026

Gemeinsam mit ARD-Sportschau und ZDF-sportstudio präsentiert KiKA die DFB-Pokalfinale der Frauen und Männer. Cleo und Charlie haben bei der Mitmach-Aktion gewonnen und sorgen am 14. Mai 2026 beim DFB-Pokalfinale der Frauen und am 23. Mai 2026, beim DFB-Pokalfinal der Männer für frischen Wind in den Kommentar-Kabinen in Köln und Berlin. Die Live-Übertragungen sind Teil von KiKA Sport, einer Kooperation von KiKA, ARD und ZDF, bei der die Teilhabe von Kindern und der altersgerechte Zugang zu Sportgroßereignissen im Mittelpunkt stehen.

DFB-Pokalfinale der Frauen mit Cleo und Gari Paubandt am 14. Mai 2026, 15:45 Uhr auf kika.de, in der KiKA-App und im ZDF-Streaming-Portal

Für die zwölfjährige Cleo aus Regensburg geht ein Traum in Erfüllung: Gemeinsam mit Gari Paubandt kommentiert sie live aus dem Kölner Stadion das Finale des DFB-Pokals der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München.

DFB-Pokalfinale der Männer mit Charlie und Jan Ole Behrens am 23. Mai 2026, 19:45 Uhr auf kika.de, in der KiKA-App und in der ARD-Mediathek

Der 13-jährige Charlie aus Leipzig übernimmt gemeinsam mit Jan Ole Behrens die Kommentierung des DFB-Pokalfinals der Männer zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart. Auch er darf sich auf einen spannenden Blick hinter die Kulissen des Fußballs und der Sportberichterstattung in Berlin freuen.

Tippspiel und Live-Chat auf kika.de

Und auch die Sport-Fans zu Hause sind gefragt: Ab sofort können sie auf kika.de an einem Tippspiel teilnehmen und bis zum Anstoß ihre Stimme dafür abgeben, welche Mannschaften sie mit dem DFB-Pokal in der Hand sehen wollen. Parallel zu den Live-Übertragungen öffnet der KiKA-Chat. Ausgewählte Kommentare werden direkt in der Live-Sendung aufgegriffen und vor Ort besprochen.

KiKA Sport wird von Marko Thielemann unter der redaktionellen Leitung von Steffi Warnatzsch-Abra verantwortet. Für Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an kommunikation@kika.de.

Weitere Informationen finden Sie im KiKA-Sport-Dossier.

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