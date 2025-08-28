Wechselfabrik

Stiftung Warentest: WechselFabrik ist Spitzenreiter unter den Wechselservices für Strom und Gas

Bild-Infos

Download

Regensburg (ots)

Die Stiftung Warentest hat in ihrer aktuellen Ausgabe (Finanztest 9/2025) neun Wechselservices für Strom und Gas geprüft. Nur zwei Anbieter erfüllten alle Kriterien. Einer davon ist die WechselFabrik, ein Startup aus Regensburg, das von den Testern ausdrücklich als Spitzenreiter bezeichnet wurde.

Jährliche Tarifoptimierung statt einmaligem Wechsel

Wechselservices übernehmen für Verbraucherinnen und Verbraucher die Suche nach günstigen Strom- und Gastarifen und organisieren den Anbieterwechsel. Die WechselFabrik geht dabei einen Schritt weiter: Nach einmaliger Anmeldung prüft der Service automatisch jedes Jahr die bestehenden Verträge und sorgt dafür, dass Kundinnen und Kunden dauerhaft im passenden Tarif bleiben.

Transparenz als Alleinstellungsmerkmal

Die Untersuchung der Stiftung Warentest zeigt, dass viele Anbieter nur teilweise transparent arbeiten oder wichtige Kriterien nicht erfüllen. Die WechselFabrik hebt sich davon ab, indem sie sämtliche Tarifinformationen direkt auf ihrer Website veröffentlicht und Versorgerprovisionen klar offenlegt. Ein besonderes Merkmal: Erhält die WechselFabrik eine Provision vom Energieanbieter, wird diese vollständig an die Kunden weitergegeben.

"Wir wollen den Energiemarkt fairer und einfacher machen. Dass Stiftung Warentest uns jetzt als Spitzenreiter auszeichnet, zeigt, dass Transparenz und Verbraucherfreundlichkeit sich durchsetzen", erklärt Christoph Hermann, Geschäftsführer und Mitgründer der WechselFabrik.

Über die WechselFabrik

Die WechselFabrik ist ein unabhängiger Wechselservice mit Sitz in Regensburg. Der Service übernimmt für private Haushalte und Unternehmen den kompletten Wechselprozess von Strom und Gas. Kundinnen und Kunden profitieren von jährlicher Tarifoptimierung, transparenter Kostenstruktur und der Garantie, dass alle Anbieter unabhängig geprüft werden.

Original-Content von: Wechselfabrik, übermittelt durch news aktuell