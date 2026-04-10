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Premiere: "Mixed-WG - Ab nach Alicante" ab 14. April 2026 bei KiKA

23. Staffel der Dokuserie "Die WG" startet mit Sonne, Strand und starken Geschichten

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Erfurt (ots)

Urlaub unter Palmen und ohne Eltern: Für Rufus, Adrian, Jan, Lina-Marie, Lenja und Marie wird dieser Traum in "Mixed-WG - Ab nach Alicante" (ZDF) Wirklichkeit. Die 23. Staffel von "Die WG" führt die Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren in eine Villa im spanischen Alicante - und damit in eine unvergessliche Zeit mit spannenden Aktionen und Praktika. Die erste Folge steht ab 11. April 2026 auf kika.de und in der KiKA-App bereit, weitere Episoden folgen wöchentlich. Im TV zeigt KiKA ab 14. April 2026 immer dienstags ab 20:10 Uhr eine Doppelfolge.

Inhalt: Nach fünf Jahren ziehen erstmals wieder drei Jungs und drei Mädchen gemeinsam in eine WG-Villa. Neben dem typischen WG-Alltag mit all seinen Überraschungen entdecken die Jugendlichen die spanische Mittelmeerküste. Bei einem Praktikum auf einer Palmenplantage lernen Adrian, Lenja und Jan die Dattelernte kennen, ein Tapas-Kochkurs führt die Gruppe in die regionale Küche ein. Für feurige Stimmung sorgen ein Reggaeton-Tanzkurs und das traditionelle Straßenfest Correfoc. Lina-Marie, Rufus und Marie absolvieren außerdem ein Praktikum im Naturschutzgebiet. Auch Action kommt nicht zu kurz: Ob Klettersteige, Achterbahnen oder Parasailing - die Gruppe wächst an jeder Herausforderung und lernt, Ängste zu überwinden. Zwischen Teamgeist, Mutproben und persönlichen Gesprächen wachsen sie über sich hinaus, erfüllen sich ihre Träume und schließen Freundschaften fürs Leben.

Der Staffelstart wird wie gewohnt auf den Social-Media-Kanälen der WG begleitet: Auf YouTube, Instagram und TikTok erfahren Fans, wer es unter die Top 12 des Castings geschafft hat und welche sechs Jugendlichen schließlich einziehen. Dazu gibt es das Musikvideo zum Titelsong, Challenges und exklusive Previews mit Verlinkung zum ZDF-Streaming.

"Die Mixed-WG - AB nach Alicante" wird von der Kölner Produktionsfirma E+U TV Film- und Fernsehproduktion im Auftrag des ZDF produziert. Die verantwortlichen Redakteur*innen beim ZDF sind Carolin Zombik, Alica Pohle und Dorothee Herrmann.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

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