KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

KiKA launcht neues Smart-TV-Angebot für Kinder

Pionier-Projekt im Streaming-Netzwerk von ARD und ZDF stärkt das Kindermedienangebot

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Erfurt (ots)

KiKA bietet ab sofort ein vollständig überarbeitetes Smart-TV- und HbbTV-Angebot und setzt damit neue Standards für kindgerechte Streaming-Erlebnisse. Eine an Nutzungsgewohnheiten und -wünschen von Kindern und Familien orientierte Navigation macht das Entdecken der hochwertigen und vielfältigen Inhalte intuitiver und schneller. Grundlage der neuen Anwendung ist das StreamingOS von ARD und ZDF.

KiKA übernimmt damit eine Vorreiterrolle im öffentlich-rechtlichen Streaming-Ökosystem: Als eines der ersten Angebote setzt KiKA auf die gemeinsame technische Basis von ARD und ZDF, um so nachhaltig und kosteneffizient zentrale technische Komponenten wie Player und Empfehlungsalgorithmen bereitzustellen. Mit der Kombination aus technischer Stärke, pädagogischer Expertise und kindgerechtem Design schafft KiKA ein sicheres Streaming-Angebot, das den Bedürfnissen von Kindern gerecht wird und gleichzeitig dem öffentlich-rechtlichen Auftrag entspricht.

"Mit unserem neuen SmartTV-Angebot bringen wir die Perspektive und die Wünsche der Kinder und Eltern in die technische Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Ökosystems ein. Gemeinsam mit ARD und ZDF werden wir unsere digitalen Ausspielwege weiter ausbauen. Der frühe Einstieg in das gemeinsame StreamingOS ist ein Meilenstein und sichert der jungen Zielgruppe eine zukunftsorientierte, kindgerechte und sichere digitale Mediennutzung." (Roman Twork, KiKA-Programmgeschäftsführer)

"Unsere gemeinsame Infrastruktur trägt uns in die Zukunft und ist die Basis für exzellente Angebote für unser Publikum. Die erfolgreiche Umsetzung des KiKA-Projekts ist ein wichtiges Signal und Modell für den weiteren Ausbau unserer technischen Zusammenarbeit." (Bertram Gugel, Leiter Geschäftsfeld Plattformen der ARD Tech-Unit)

Zur Entwicklung des neuen Angebots

Kinder und Eltern profitieren von einer sicheren, werbefreien Umgebung mit allen Kinderinhalten von KiKA von ARD und ZDF. Der Bereich "Meine Videos" ermöglicht, Lieblingsinhalte zu merken oder begonnene Videos weiterzuschauen. Der Livestream ist erstmals über die HbbTV-App abrufbar. Eine verbesserte Suche, Filtermöglichkeiten für AD/DGS-Inhalte und ein klar strukturiertes A-Z-Verzeichnis erhöhen die Barrierefreiheit und Nutzungsfreundlichkeit.

Die Weiterentwicklung wurde mit Kindern und Eltern erprobt. Die Testgruppen beschrieben das neue Interface als intuitiv, modern und vertrauenswürdig. Besonders gelobt wurde die übersichtliche Darstellung sowie die große inhaltliche Vielfalt jenseits des linearen KiKA-Programms.

Über StreamingOS

Mit StreamingOS bündeln ARD und ZDF ihre technologische Kraft, um eine gemeinsame, leistungsstarke Plattform für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu schaffen. Das innovative Projekt vereint die technische Basis beider Mediatheken und setzt als Open-Source-Lösung neue Standards für Unabhängigkeit und digitale Souveränität. Nutzer*innen profitieren von einer vernetzten Welt mit übergreifenden Profilen und personalisierten Empfehlungen. Durch die offene Bereitstellung der Software-Module fördern ARD und ZDF zudem die technologische Vielfalt in der europäischen Kultur- und Bildungslandschaft. Damit legen sie den Grundstein für ein modernes, nutzerzentriertes Mediennetzwerk, das weit über nationale Grenzen hinausstrahlt.

Weitere Informationen und ein Video-Interview zu den Hintergründen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

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