KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Serien-Premiere: "Ormhildur, die Mutige" ab 7. April 2026 bei KiKA

Animationsserie erweckt Mythen aus der isländischen Sagenwelt zum Leben

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Die Welt hat sich verändert und mit ihr alles, was bisher sicher schien. "Ormhildur, die Mutige" (NDR) erzählt in 26 Folgen von einem Mädchen, das zwischen Monstern, Magie und Machtkämpfen erkennt, dass in ihr selbst mehr steckt, als sie je geahnt hätte. Die Animationsserie ist ab 7. April 2026 mit allen Folgen auf kika.de und in der KiKA-App zu sehen und wird wochentags um 16:40 Uhr bei KiKA gezeigt. Untertitel sind verfügbar.

Mit "Ormhildur, die Mutige" startet eine neue Animationsserie für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Die 26 Folgen bauen aufeinander auf und verbinden Drama, Comedy und Abenteuer. Inspiriert von der isländischen Sagenwelt entsteht eine mystische Geschichte mit magischen Wesen und überraschenden Wendungen. "Ormhildur, die Mutige" ist eine Produktion von Compass Films. Verantwortlicher Redakteur beim NDR ist Holger Hermesmeyer.

Zum Inhalt: Nach der großen Gletscherschmelze sind uralte, gefährliche Kreaturen aus dem Eis erwacht. Um sie erneut in das ewige Eis zu bannen, begibt sich das mutige Mädchen Ormhildur mit dem Geschichtslehrer Albert, der Magierin Gudrun und der entschlossenen Bandenführerin Brunhild auf eine gefährliche Mission. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zur sagenumwobenen Höhle der Beschwörung. Auf ihrer Reise entdeckt Ormhildur, dass sie selbst über magische Kräfte verfügt - eine Erkenntnis, die alles verändert. Doch als die Gruppe ihr Ziel schließlich erreicht, nimmt der sorgfältig ausgearbeitete Plan eine unerwartete Wendung.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell