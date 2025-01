KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Premiere von "Geschichten vom Franz" bei KiKA

Verfilmung erweckt Kinderbuchklassiker am 31. Januar 2025 zum Leben

Basierend auf dem Kinderbuchklassiker von Christine Nöstlinger werden in der Realverfilmung "Geschichten vom Franz" (MDR) am 31. Januar 2025 Themen wie Mobbing, Geschlechterklischees, Freundschaft und Selbstbewusstsein kindgerecht aufgegriffen. Die Premiere ist mit Untertiteln und Audiodeskription verfügbar und um 19:30 Uhr bei KiKA sowie auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen.

Mit der ersten Verfilmung der Buchreihe schaffen Regisseur Johannes Schmid und Drehbuchautorin Sarah Wassermair eine zeitgemäße Adaption der Vorlage, musikalisch eingängig untermalt von Marco Wanda, Sänger der österreichischen Band Wanda. Auf der Filmkunstmesse Leipzig erhielt der Kinofilm 2022 den Gilde-Filmpreis als "Bester Kinderfilm". Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) vergab das "Prädikat besonders wertvoll".

Die Buchverfilmung wurde von der NGF - Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH und der if... Productions Film GmbH produziert. Die verantwortlichen Redakteurinnen im MDR sind Daniela Adomat und Anne Richter. Ende 2025 wird die Fortsetzung "Neue Geschichten vom Franz" (MDR) bei KiKA zu sehen sein.

Inhalt von "Geschichten vom Franz"

Der neunjährige Franz (Jossi Jantschitsch) hat drei Probleme: Er ist der Kleinste in der Klasse, manche halten ihn für ein Mädchen und seine Stimme wird immer piepsig, sobald er aufgeregt ist. Deshalb will Franz unbedingt cool werden. Das 20-Schritte-Programm von Influencer Hank Haberer (Philipp Dornauer) kommt Franz wie gerufen. Mit Hilfe des Programms kann er endlich ein echter Kerl werden. Seine beste Freundin Gabi (Nora Reidinger) und sein bester Freund Eberhard (Leo Wacha) unterstützen ihn, doch sie wissen ganz genau, dass Franz sich nicht verändern muss. Für sie ist er schon großartig genug. Das kann Franz aber nicht erkennen und so wird die Freundschaft des Trios auf die Probe gestellt.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

