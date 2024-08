KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

KiKA und funk starten Medienkompetenz-Format "handy_crush" auf TikTok

Influencer Noel Dederichs checkt Handy-Hacks und knackt Social Media-Mechanismen

Erfurt (ots)

Mit dem Smartphone als stetigem Begleiter sind Unterhaltung, Spaß und Zerstreuung bei Kindern und Jugendlichen immer nur einen Taschengriff weit entfernt - doch damit auch peinliche Selfies, merkwürdige Nachrichten oder Betrugsmaschen. "handy_crush" (KiKA/funk) mit Content-Creator und Shooting-Star Noel Dederichs greift Alltägliches und vermeintlich Harmloses auf, schärft den Blick fürs kritische Hinterfragen und fördert nachhaltig einen eigenständigen und kompetenten Umgang mit Handy, Social Media & Co.

Wöchentlich werden drei Themen auf dem neuen TikTok-Kanal für 13- bis 15-Jährige aufgegriffen: witzig, inspirierend, deutlich. Ohne Belehrung, mit viel Humor und spannenden Challenges entlarvt der 18-Jährige die schwer zu durchschauenden medialen Verführungsmechanismen von sozialen Netzwerken und sorgt für eindrückliche Aha-Momente.

"handy_crush" entsteht in Zusammenarbeit mit dem Content-Netzwerk funk. Redaktionell zeichnen bei KiKA Elisabeth Möckel, Inka Kiwit und Rafael Bies unter der Leitung von Steffi Warnatzsch-Abra verantwortlich, Hoai Phuong Tran Thi betreut das Angebot für funk als Partnermanagerin, Head of Content ist Stefan Spiegel.

Hier geht's zum TikTok-Kanal

"Das Smartphone zieht nicht nur Kinder und Jugendliche magisch an. Es ist das Tor in eine unermesslich große Welt von Kontakten, Kauf-, Wissens- oder Unterhaltungsangeboten. Bei allen Vorteilen, die uns dadurch eröffnet werden, gibt es unbestritten Negatives, Erdrückendes und Missbräuchliches - besonders für Kinder und Jugendliche. Genau aus diesem Grund ist das neue Medienkompetenz-Format 'handy_crush' auf TikTok - einer Plattform, auf der diese positiven und negativen Aspekte so nah beieinanderliegen - notwendig. Mit funk und KiKA vereinen sich viele Erfahrungen und Kompetenzen; das Format ist eine hervorragende Erweiterung des öffentlich-rechtlichen Medienkompetenz-Portfolios im Bereich junger Zielgruppen", so das gemeinsame Redaktionsteam zum Formatstart.

Weitere Informationen sowie ein Interview mit dem Redaktionsteam finden Sie unter kommunikation.kika.de.

