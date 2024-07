KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"KiKA LIVE Allstars: Die Leichtathletik-Games" ab 22. Juli 2024

Olympisches Flair bei KiKA mit Clarissa Corrêa da Silva, Marina Blanke, Sherif Rizkallah und Tarkan Bagci

Sarah und Ben von "KiKA LIVE" (KiKA) versammeln im Juli ihre KiKA-Kolleginnen und -Kollegen zum sportlichen Allstars-Event: Clarissa Corrêa da Silva (u.a. "Die beste Klasse Deutschlands", KiKA/ARD/hr), Sherif Rizkallah ("logo!", ZDF), Marina Blanke ("Checkerin Marina", BR) und Tarkan Bagci ("Wissen macht Ah!", WDR) geben bei anspruchsvollen Challenges passend zu den Olympischen Spielen in Paris alles. Die "KiKA LIVE Allstars: Die Leichtathletik-Games" (KiKA) zeigt KiKA vom 22. bis 25. Juli 2024 um 20:00 Uhr, auf kika.de und im KiKA-Player.

Welches Zweier-Team holt sich die "KiKA LIVE Allstars"-Goldmedaille? Im Steigerwaldstadion in Erfurt treten Sarah und Ben als Team gegen die Konkurrenz Clarissa und Sherif sowie Marina und Tarkan in verschiedenen Disziplinen an. Wer nähert sich dem 7-Meter-Weitsprungrekord von Malaika Mihambo und durchbricht die Schallmauer im 100-Meter-Lauf? Welches Team hat die beste Technik im Hochsprung, beherrscht Speerwurf und Kugelstoßen? Das große Finale am Donnerstag verspricht dann die ultimative Herausforderung: Der anspruchsvolle 2-mal-400-Meter-Staffellauf entscheidet über Sieg oder Niederlage. Sind Clarissa und Sherif flink genug, haben Marina und Tarkan genügend Ausdauer und kommen Sarah und Ben trocken über den furchterregenden Wassergraben?

Auf kika.de gibt es die Gelegenheit, sich direkt mit den "KiKA LIVE Allstars" auszutauschen: Ben und Sherif stehen am 23. Juli und Clarissa und Marina am 24. Juli jeweils von 20:00 bis 21:00 Uhr im Chat für Fragen bereit.

"KiKA LIVE" am 1. August 2024: "Olympia-Traum: Johanna Martin"

Johanna Martin ist die große Hoffnung der Deutschen Sprinter-Szene. Durch ihre rasanten Erfolge wurde die 400-Meter-Sprinterin sogar als potenzielle Olympiastarterin gehandelt. Ben trifft die 18-Jährige bei ihrem Training und spricht mit ihr über ihre Ziele, ihren aktuellen Trainingsplan und testet, wie schnell sie wirklich ist.

"KiKA LIVE" (KiKA) ist montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr bei KiKA sowie jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.

Weitere Informationen gibt's unter kommunikation.kika.de.

