Premiere von "Eva & Adam" am 3. November 2023 bei KiKA

Woher weiß man, dass man verliebt ist?

Erfurt (ots)

Als Adam nach Göteborg zieht und in eine neue Klasse kommt, lernt er Eva kennen und verliebt sich zum ersten Mal. Was darauf folgt, sind viele komplizierte Gefühle, die Adam noch nie erlebt hat. Wie schwierig es ist, dieses Gefühlschaos wieder zu sortieren, zeigt die LOLLYWOOD-Spielfilm-Premiere "Eva & Adam" (NDR) am 3. November 2023 um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player.

Adam ist mit seinen Eltern nach Göteborg gezogen und musste sich deshalb schweren Herzens von seiner besten Freundin Molly verabschieden. Dass es dann auch noch einen Abschiedskuss mit ihr gab, macht die Situation für ihn nicht leichter. Aber wenn er jetzt morgens Eva in der Straßenbahn auf dem Weg zur Schule begegnet, dann ist da dieses unbekannte Gefühl. Schwebend fühlt sich alles an, aber schon auch ganz schön kompliziert. Adam plagt nicht nur die ungeklärte Situation mit Molly. Da ist auch noch die Sache mit seinem Kaninchen, von dem Eva als Tierschützerin und Haustiergegnerin nichts erfahren darf.

"Eva & Adam" erzählt von den Hürden des Erwachsenwerdens und dem Zauber der ersten Liebe. Dabei hebelt der Film typische Rollenklischees aus und zeigt verschiedene Familienentwürfe, denen Kinder heute immer wieder begegnen.

Die mehrfach ausgezeichnete schwedische Produktion basiert auf der Buchvorlage von Måns Gahrton und Johan Unenge und wurde von Filmlance International AB umgesetzt. Regie führte Caroline Cowan. Für die Redaktion beim NDR zeichnet Holger Hermesmeyer verantwortlich.

Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell