KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Neu im November: Wissen, Musik und Show auf kika.de und im KiKA-Player

Streaming-Highlights im Überblick

Erfurt (ots)

Online-First "Tomomi und das Geld" (hr)

Wissensformat über Finanzen

Warum kann sich Geld beim Sparen vermehren, und wer bestimmt, wieviel Geld wert ist? Fragen wie diese werden bei "Tomomi und das Geld" beantwortet. Tomomi erklärt kindgerecht die Grundlagen der Finanzwelt.

Für wen? Die moderierten Erklärvideos werden mit Animationen veranschaulicht und können so Kinder ab acht Jahren an das Thema Finanzen heranführen.

Die moderierten Erklärvideos werden mit Animationen veranschaulicht und können so Kinder ab acht Jahren an das Thema Finanzen heranführen. Wo schauen? Alle zehn Episoden "Tomomi und das Geld" können ab dem 30. Oktober 2023 auf kika.de und im KiKA-Player Online-First abgerufen werden.

Online-First "MY MOVE - Tanz deines Lebens" (rbb/MDR)

Doku-Reihe

"MY MOVE - Tanz deines Lebens!" nimmt die Zuschauenden mit auf die Reise von acht jungen Tanztalenten, die die große Chance bekommen, den Alltag der Profis kennenzulernen. Die Doku-Reihe zeigt ihre Herausforderungen, Fortschritte und wie unterschiedlichen Charaktere zu einem Team zusammenwachsen.

Für wen? Für alle Musik- und Tanzbegeisterten Kinder ab zehn Jahren bietet "MY MOVE - Tanz deines Lebens" einen Einblick in die professionelle Tanz-Welt.

Für alle Musik- und Tanzbegeisterten Kinder ab zehn Jahren bietet "MY MOVE - Tanz deines Lebens" einen Einblick in die professionelle Tanz-Welt. Wo schauen? Ab dem 3. November 2023 stehen wöchentlich zwei Episoden "MY MOVE - Tanz deines Lebens" auf kika.de und im KiKA-Player Online-First zur Verfügung.

Online-First "Die Mädchen-WG - Palmen, Party, Portugal" (ZDF)

Doku-Soap

Fünf Mädchen ziehen ohne Eltern in eine Villa nach Porto. Dort gibt es viele Annehmlichkeiten: Pool, Spülmaschine und ausreichend Taschengeld. Oder doch nicht? In der 18. Staffel müssen die 15- und 16-Jährigen einmal mehr beweisen, dass sie Verantwortung übernehmen und als Team Entscheidungen treffen können.

Für wen? Die Doku-Soap eignet sich für Kinder ab zehn Jahren.

Die Doku-Soap eignet sich für Kinder ab zehn Jahren. Wo schauen? Ab dem 5. November 2023 stehen wöchentlich zwei Episoden "Die Mädchen-WG - Palmen, Party, Portugal" auf kika.de und im KiKA-Player Online-First zur Verfügung.

Online-First "logo! extra: Wenn Kinder hungern" (ZDF) - DGS

Reportage - Anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte am 20. November

Noch immer haben mehr als 700 Millionen Menschen auf der Welt zu wenig zu essen. Warum das so ist und warum es eigentlich nicht so sein müsste, beleuchtet Moderator Sherif Rizkallah.

Für wen? "logo!" richtet sich in erster Linie an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren.

"logo!" richtet sich in erster Linie an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Wo schauen? Die Reportage kann bereits ab dem 14. November 2023, um 19:00 Uhr auf kika.de und im KiKA-Player Online-First abgerufen werden.

Livestream "Junior Eurovision Song Contest 2023" (NDR) - AD und DGS

Internationaler Gesangswettbewerb

Der 21. Junior Eurovision Song Contest, der größte Jugend-Musikwettbewerb Europas, wird live aus Nizza in Frankreich übertragen. In diesem Jahr nimmt Deutschland zum 3. Mal an dem Wettbewerb teil. Die 12-jährige FIA geht für Deutschland mit dem Song "Ohne Worte" ins Rennen.

Wo schauen? KiKA zeigt den Junior ESC 2023 am 26. November 2023 ab 16:00 Uhr live aus Nizza. Der Livestream kann auf kika.de mitverfolgt werden. Parallel können sich Kinder von 15:30 bis 18:30 Uhr im KiKA-Chat austauschen.

Fassungen mit Audiodeskription (AD) und Deutscher Gebärdensprache (DGS) werden ebenfalls angeboten. Weitere Informationen zum Junior ESC finden Sie im Presse-Dossier.

Mitmachen: Chats auf kika.de

2. November 2023: Ella und Ben aus "Durch die Wildnis" (hr) ab 20:00 Uhr im KiKA-Chat

4. November 2023: Prof. Sascha Feuchert und Team begleiten die Premiere von "Wo ist Anne Frank" (hr) von 13:30 bis 15:40 Uhr im KiKA-Chat

26. November 2023: KiKA-Chat zum Junior ESC 2023 ab 15:30 Uhr

Neues in der KiKANiNCHEN-Welt

"Vorlesegeschichten für dich" (KiKA) auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App

Jeden Monat gibt es neue Vorlesegeschichten: "Elfi das traurige Krokodil" am 1. November 2023, gelesen von Juri Tetzlaff und "Das ist doch kein Beruf für einen Wolf" am 15. November 2023, gelesen von Singa Gätgens.

Livestream zum Bundesweiten Vorlesetag auf dem KiKANiNCHEN-YouTube-Kanal

KiKA engagiert sich auch in diesem Jahr zum Bundesweiten Vorlesetag am 17. November 2023. KiKA-Moderatorin Singa liest dafür in Erfurt gemeinsam mit Baumhaus-Fledermaus Fidi vor. Die Lesung kann unter youtube.com/@kika_kikaninchen live um 9:30 Uhr mitverfolgt werden.

Advent, Advent in der KiKANiNCHEN-Welt

Ab 6. November 2023 finden Kinder auf kikaninchen.de erste Ideen zur Vorbereitung auf die Adventszeit. Dazu gibt es jede Menge Videos, Spiele, Lieder zum Mitsingen und Ausmalbilder.

Beschäftigungstipps auf kikaninchen.de

"ENE MENE BU... und dran bist du" (KiKA) ab 7. November 2023: Aufrufe und Anleitungen zum Thema "Märchen".

"MACH MiT! im KiKA-Baumhaus" (KiKA) vom 20. bis 24. November 2023: Bastelanleitung und Begleitmaterial für einen Wichtelkranz.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell