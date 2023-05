KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Premiere von "Floyd Fliege" ab 25. Mai 2023 bei KiKA

Über das Leben in einem Komposteimer - Neue Serie von "Shaun das Schaf"-Animationsstudio

Erfurt

Floyd lebt mit seiner Familie in einem Komposteimer in der Küche einer nicht ganz sauberen Wohnung, die ein Paradies für Insekten ist. Hier hat sich eine Stadt entwickelt, in der es Restaurants, Zeitungskiosks und sogar ein Gruselkabinett gibt. Wie ereignisreich das Insektenleben dort ist, zeigt die Animationsserie "Floyd Fliege" (ZDF) ab 25. Mai 2023, 13:00 Uhr, montags bis freitags in Doppelfolgen bei KiKA und bereits jetzt auf kika.de und im KiKA-Player.

Floyd Fliege wohnt mit seinen Eltern, seiner jüngeren abenteuerlustigen Schwester PB und seinen 224 Madengeschwistern in einem alten Apfel, der leicht faulig im Komposteimer einer dreckigen Küche liegt. Da die Mieterin dieser unsauberen Wohnung nur selten zu Hause ist, konnte sich ein herrlicher Insekten-Mikrokosmos entwickeln, in dem es alles gibt, was sich eine Fliege wünschen kann. Mit seinem besten Freund Abakus, einer Kellerassel, verbringt Floyd jede freie Minute. Gern begleitet seine Schwester PB die beiden bei ihren turbulenten Ausflügen. Doch ihre forsche Art ist häufig eine Herausforderung und bringt die drei in reichlich Schwierigkeiten. Glücklicherweise ist die lebenslustige Schmetterlingsfrau Cornea immer mit einem guten Tipp zur Stelle, um auch die brenzlichste Situation zu meistern.

Die Geschichten um Floyd und seine Insektenfreund*innen werden von Aardman Animations Ltd (Großbritannien) umgesetzt. Es ist die erste eigenproduzierte CGI-Serie der Firma, die für ihre Stop-Motion-Animationsproduktionen wie "Shaun das Schaf" (WDR) und "Wallace & Gromit" bekannt ist. Koproduktionspartner sind ZDF, CiTV und das British Film Institute (BFI). Für die Redaktion beim ZDF zeichnen Franziska Guderian und Karsten Klüner verantwortlich.

