KiKA besucht Kitas, Hortgruppen und Schulklassen

Aufruf: Ab sofort für "KiKA kommt zu dir!" bewerben

Erfurt (ots)

Endlich heißt es wieder: "KiKA kommt zu dir!". Singa und Juri besuchen zusammen mit der "KiKA-Baumhaus"-Fledermaus Fidi Kitas, Hortgruppen und Schulklassen und verbringen einen Tag mit ihnen - ganz nach den Wünschen der Kinder. Wer die besonderen Gäste bei sich begrüßen möchte, kann sich bis zum 8. Juni 2023 bei KiKA bewerben. Vier Einrichtungen können sich im September und Oktober 2023 auf einen Besuch der KiKA-Stars freuen.

Mitmachen können alle Gruppen, die kreativ zeigen, was sie gerne mit Fidi, Singa und Juri erleben möchten. Egal ob gebastelt, gemalt oder geschrieben - alle Einsendungen können gemeinsam mit der Einverständniserklärung zur Aktion per Post an KiKA kommt zu dir! Baumhaus 2023, KiKA, 99081 Erfurt geschickt werden. Unter allen Teilnehmenden werden vier Gewinnergruppen ausgesucht, die im September und Oktober jeweils von Singa oder Juri besucht werden. Alle weiteren Informationen sowie Eindrücke der Mitmach-Aktion werden unter erwachsene.kika.de veröffentlicht.

"Mit Fidi direkt vor Ort zu sein und zu sehen, wie gerne die Kinder mit ihr in Kontakt treten, ist für mich jedes Mal etwas ganz Besonderes. Ich bin gespannt auf die verschiedenen Aktionen, die sich die Kinder ausdenken. Dass wir in diesem Jahr gleich vier verschiedene Gruppen besuchen, freut mich ganz besonders. Das wird ganz bestimmt fiditionell!", sagt Iris Schleuss, Puppenspielerin und Stimme von Fidi.

