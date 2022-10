KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

25 Jahre KiKA: Die "Generation Alpha" bestimmt mit

Der Kinderredaktionsrat und Christian Schneider zu Gast im KiKA-Podcast

Erfurt (ots)

Wie steht es um die Kinderrechte in Deutschland? Das ist Thema in zwei neuen Ausgaben von "Generation Alpha - Der KiKA-Podcast". Zu Gast: Amaya, Jasper, Mavie, Rosalie und Quentin aus dem KiKA-Kinderredaktionsrat sowie UNICEF-Geschäftsführer Christian Schneider. Beide Episoden sind auf kommunikation.kika.de, in der ARD Audiothek und auf den gängigen Podcast-Plattformen verfügbar: "Wir sollten mehr mitbestimmen können" meinen die Kinder. des Kinderredaktionsrates und "Wenn wir die Kinderrechte in das Grundgesetz aufnehmen, stärken wir alle, die sich für das Wohl von Kindern einsetzen "so Christian Schneider.

Wie wichtig die Rolle von KiKA bei der Durchsetzung von Kinderrechten in Deutschland ist, das betont UNICEF-Geschäftsführer Christian Schneider im Podcast-Gespräch. Ein zentraler Aspekt dabei sei Mitbestimmung. Beim Kinderkanal von ARD und ZDF spielen Kinder schon immer die Hauptrolle. Seit diesem Frühjahr sind hier Amaya (10), Jasper (12), Mavie (12), Rosalie (12), und Quentin (12) für den Kinderredaktionsrat im Einsatz. Sie wünschen sich generell mehr Mitsprache für Kinder in Deutschland.

"Wir werden oft unterschätzt"

Nicht nur als Kinderredaktionsrat bei KiKA, sondern generell in der Gesellschaft: "Wir sollten mehr mitbestimmen können", findet Mavie aus Düsseldorf. Rosalie aus Graal-Müritz ist dafür, dass Jugendliche bereits ab 16 Jahren wählen dürfen: "Wir werden oft unterschätzt, gerade in der Politik", beklagt sie. Um auf dem Laufenden zu bleiben, wünschen sich die Kinder mehr aktuelle Sendungen bei KiKA: "In den 10 Minuten bei 'logo!' bekommt man vieles nicht mit, was sonst noch wichtig ist und was man wissen sollte", findet Jasper aus Königslutter am Elm. Und Quentin aus Düsseldorf schlägt "ein verlängertes 'logo!'" vor. "Ich wünsche mir mehr Beiträge von Frauen, die etwas erreicht haben wie über Frieda Kahlo oder Carolin Kebekus", sagt Rosalie.

"Beim Thema Kinderreche spielt KiKA eine wichtige Rolle"

Wie Amaya, Jasper, Mavie, Rosalie und Quentin ist auch Christian Schneider, Geschäftsführer von Unicef Deutschland, dafür, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Der Grundgedanke der UN-Kinderrechtskonvention sei, dass die Bedürfnisse der Kinder bei allen Entscheidungen, die sie betreffen, Vorrang haben. "Wenn wir die Kinderrechte als solche in das Grundgesetz aufnehmen würden, stärken wir alle, die sich für das Wohl von Kindern einsetzen", sagt Christian Schneider. Er ist überzeugt, dass die Entscheidung ein wichtiges Signal für unsere Gesellschaft sei. "Wir würden es vor Gericht merken, wir würden es bei politischen Entscheidungen merken", erläutert der deutsche Unicef-Chef im KiKA-Podcast. Es sei wichtig, schon in der Kita damit zu beginnen, nicht nur über Kinderrechte zu sprechen: "Erst wenn Kinder von ihren Rechten gehört haben, können sie auch für sich und für die Rechte anderer eintreten." In diesem Zusammenhang hebt Christian Schneider auch das Engagement von KiKA hervor: "Der Kinderkanal von ARD und ZDF spielt hier schon eine ganz wichtige Rolle." Er begrüßt, dass Kinderrechte im Angebot immer wieder thematisiert werden, zum Beispiel beim KiKA-Award, mit dem engagierte Kinder im November 2022 ausgezeichnet werden.

KiKA-Podcast "Generation Alpha"

Wer nach 2010 geboren ist, gehört zur ersten Generation, die keine Welt ohne Streaming, Sprachassistent oder Tablet kennt. Spielen, Kommunizieren, Lernen - alles geht digital. Wie wächst die "Generation Alpha" auf? Welche Weichen müssen wir als Gesellschaft für sie stellen? Die Hosts Inka Kiwit, Ann-Kathrin Canjé und Daniel Fiene treffen Menschen, die sich um ihre Zukunft kümmern. Was sind ihre Ideen, Wünsche und Visionen für die Kinder von heute und morgen? Seit Anfang 2022 gibt es alle 14 Tage, immer mittwochs, eine neue Folge "Generation Alpha - Der KiKA-Podcast" zu hören.

Die Episoden gibt es auch zum Nachlesen in transkribierter Fassung unter kommunikation.kika.de. Bisher zu Gast waren u.a. Kathrin Demmler (Institut für Medienpädagogik), Maria Furtwängler (MaLisa Stiftung), Ferda Ataman (Antidiskriminierungsbeauftragte, Neue Deutsche Medienmacher:innen), Luisa Neubauer (Fridays for Future), Claude Schmit (ehemaliger Super RTL-Chef), Judyta Smykowski (Die Neue Norm), Thomas Lückerath (DWDL), Philip Schild (funk), Michael Mack (EuropaPark) u.v.m.

Weitere aktuelle Informationen zum KiKA-Podcast "Generation Alpha", finden Sie unter kommunikation.kika.de.

In Zusammenarbeit mit KiKA hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gerade auch die Informations-Broschüre " Eure Kinderrechte" herausgegeben.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell