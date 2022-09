Deutscher Kinderverein e.V.

Deutscher Kinderverein startet landesweite Kampagne gegen Gewalt an Kindern

Zahlreiche Prominente wie Natalia Belitski oder Jürgen Vogel unterstützen Aktion mit T-Shirt

Geschäftsführer Rainer Rettinger: "Gewalt gegen Kinder darf nicht verborgen bleiben."

Enge Zusammenarbeit mit Kölner Agentur und Modelabel Armedangels

Der Deutsche Kinderverein setzt anlässlich des Weltkindertags am 20. September 2022 ein starkes Zeichen gegen Gewalt an Kindern: Mit einer umfangreichen, landesweiten Kommunikationskampagne will der Verein für das Thema sensibilisieren. Die Initiative unterstützen auch zahlreiche Prominente durch das Tragen des Aktions-T-Shirts, mit dem das Kölner Modelabel ARMEDANGELS den Deutschen Kinderverein supportet. Zu den Unterstützern der Kampagne zählen unter anderem Schauspielerin Natalia Belitski, Schauspieler Jürgen Vogel, Sänger Max Mutzke, Aufsichtsrätin Janina Kugel oder der ehemalige Fußballprofi Roman Weidenfeller.

Hilfe für traumatisierte Kinder

Das T-Shirt ist mit einer Kinderzeichnung bedruckt, die Teil des neuen Logos des Deutschen Kindervereins ist. Der Erlös aus dem Verkauf des T-Shirts kommt dem Projekt Auberge des Deutschen Kindervereins zugute. Das Projekt, angesiedelt im hessischen Bad Karlshafen, bietet traumatisierten Kindern in Begleitung ihrer Pflegeeltern einen geschützten Aufenthaltsort.

"Gewalt gegen Kinder darf nicht verborgen bleiben. Wir dürfen vor allem nicht wegsehen, wenn Personen aus dem familiären Umfeld den Kindern Gewalt antun", sagt Rainer Rettinger, Geschäftsführer des Deutschen Kindervereins, anlässlich des 10-jährigen Vereinsjubiläums. "Wir wünschen uns deshalb sehr, dass aus unserer Kampagne eine große Bewegung entsteht."

Statistik: Fälle sexueller Gewalt gegen Kinder steigen

Laut Polizeilicher Kriminalstatistik sind 2021 in Deutschland die Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch um 6,3 Prozent auf mehr als 15.500 Fälle gestiegen. Bei der Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen registrierte die Polizei einen Anstieg um 108,8 Prozent auf 39.000 Fälle. Hierzu zählen die Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung von Darstellungen sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Dem Bundeskriminalamt zufolge liegt der Anstieg auch an vermehrten Hinweisen, die Dunkelziffer liege aber um ein Vielfaches höher.

Die Ermittler geben an, dass 2021 insgesamt 145 Kinder gewaltsam zu Tode gekommen sind. 118 von ihnen waren zum Todeszeitpunkt jünger als sechs Jahre. Ein Tötungsversuch erfolgte in 83 Fällen. Darüber hinaus wurden 4.465 Kindesmisshandlungen registriert.

Kölner Agentur entwickelt Kampagne

Der Entwurf des neuen Logos und die Entwicklung der Kampagne stammt von der Kölner Marken- und Kommunikationsagentur vow to the new. "Die schwarze Hintergrundfläche des neuen Logos ist der Ankerpunkt der Kampagne und steht für die verletzte Kinderseele, die keine Worte und Bilder für den Schmerz, die Scham und die Wehrlosigkeit hat. Alles ist ein tiefes Schwarz, das das Geschehene unsichtbar machen soll", sagt Oliver Grüttemeier, Geschäftsführer von vow to the new. Für die Kreation zeichnet sich Christina Schilde, Creative Directorin von vow to the new verantwortlich. Bei der medialen Verbreitung der Kampagne erhält das Team Unterstützung von der Hamburger Agentur Initiative Media.

Alle Informationen zum Hintergrund der Kampagne liefert die Kampagnen-Landingpage: www.KeineGewaltGegenKinder.de

Über den Deutschen Kinderverein

"WIR WOLLEN ES NICHT HINNEHMEN, DASS DIE ZAHL SCHLECHT GESCHÜTZTER KINDER IN UNSEREM LAND SO ALARMIEREND HOCH IST."

Diese Aussage einte einst sieben Freunde, die 2012 den Deutschen Kinderverein e.V. gründeten. In den zurückliegenden Jahren haben wir viel gelernt, zugehört, recherchiert und wollen provokativ, konstruktiv und deutlich unliebsame, vor allem aber die richtigen Fragen stellen, um daraus wichtige Forderungen für den Kinderschutz zu erheben. Gerne bezeichnen wir uns als Denkfabrik für den Schutz unserer Kinder, für die jetzige und die kommenden Generationen, für die Kinder der Kinder von heute.

Wir verstehen uns in erster Linie als Impuls- und Ratgeber für Juristinnen und Juristen, für die Medizin, die Politik, für Jugendämter und andere im Kinderschutz Engagierte. Unsere Positionen vertreten wir vor politischen Gremien wie vor der Öffentlichkeit. Guter Kinderschutz ist machbar und bezahlbar. Eine Demokratie braucht den guten und tabufreien Schutz aller Kinder.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der offiziellen Webseite unter: www.deutscher-kinderverein.de

Die Initiatoren sind dankbar für die vielen weiteren Unterstützer*innen der Kampagnenumsetzung in Wort, Bild, Ton und im digitalen Raum: acb.studios, Carsten Sander, Christina Osburg, Curious Company, German Wahnsinn, Hubert Burda Media, make nice, meinestadt.de, Mia Kühn, Palmer Hargreaves, Ralf Schroeder, Ströer, The Shack, Thomas Schlimbach, YOC und ZEIT MEDIA.

