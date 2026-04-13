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Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) zur Ungarn-Wahl: "Das ist Demokratie"

Brüssel/Bonn (ots)

Nachdem der Oppositionspolitiker Péter Magyar (TISZA) die Parlamentswahl in Ungarn für sich entscheiden konnte, zeigt sich die FDP-Verteidigungspolitikerin und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des EU-Parlaments, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, erfreut über den Wahlausgang: "Jedes proeuropäische Herz muss wirklich vor Freude hüpfen." Man dürfe nicht vergessen, dass ein autoritärer Mensch demokratisch und ohne Gewalt abgewählt wurde. "Ungarn kann stolz sein. Das ist Demokratie", so Strack-Zimmermann. Die große Herausforderung für Péter Magyar sei nun "in den Strukturen zu wirken, denn Viktor Orbán hat ja ein System aufgebaut, die sitzen da ja noch und das aufzubrechen, das wird eine Mammutaufgabe", so die Europaabgeordnete. Es sei Aufgabe der EU dies "konstruktiv und kritisch" zu begleiten und die eingefrorenen Gelder jetzt nach Ungarn fließen zu lassen, so Strack-Zimmermann bei phoenix.

Das gesamte Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/Uh1

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