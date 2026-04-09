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PHOENIX

Wahlen in Ungarn - phoenix berichtet live am Sonntag, 12. April 2026

Bonn (ots)

Ungarn wählt am Sonntag, 12. April, ein neues Parlament. Viktor Orbáns Fidesz-Partei droht nach 16 Jahren der Machtverlust, Umfragen sehen die Opposition um Péter Magyar vorn.

phoenix begleitet den Wahlabend live um 19:00 Uhr und um 22:30 Uhr - mit ersten Reaktionen und Einordnungen von Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Brüssel und Budapest sowie weiteren Analysen und Einschätzungen durch die Politikwissenschaftlerin Prof. Andrea Gawrich von der Universität Gießen.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

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