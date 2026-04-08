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phoenix Thementag

UNTERWEGS

Christi Himmelfahrt - 14. Mai 2026

Bonn (ots)

Freiheit, Aufbruch und Erlebnis - phoenix lädt am 14. Mai zum Thementag "Unterwegs" ein. Einen ganzen Tag lang dreht sich alles um die Sehnsucht nach Reisen: Von abenteuerlichen Expeditionen in ferne Länder bis hin zu überraschenden Begegnungen hier in Europa.

Unterwegs - ob abenteuerlich und voller Adrenalin oder bewusst entschleunigt: Die Dokumentationen der Reihen "Zu Fuß um die Welt" und "Abenteuer Freiheit" nehmen uns mit in unwegsames Gelände und durch malerische Landschaften.

Mal wandernd auf entlegenen Pfaden, mit dem Fahrrad um die Welt, im Camper quer durch unbekannte Regionen, unter Segeln über offene Meere oder mit dem Zug durch beeindruckende Naturkulissen - dieser Thementag zeigt die Faszination des Reisens in all ihren Facetten.

Unterwegs - voller Fernweh, Inspiration und Abenteuer.

14.05.2026, ab 07:30 Uhr

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