INTERHYP AG

Preise, Zinsen, Regionen: Das Immobilienjahr 2025 im Überblick

München (ots)

Kaufpreise steigen moderat: Häuser (+3,7 %) und Wohnungen (+3,1 %) verteuern sich

Nord-Süd-Gefälle: Teuerste Immobilie in Bayern, Hamburg als Spitzenreiter beim Quadratmeterpreis

Zinsentwicklung: 10-jährige Zinsbindungen enden das Jahr im Schnitt bei 3,85 % - Ausblick auf 2026 bleibt verhalten

Die Nachfrage nach Immobilien war auch 2025 ungebrochen groß. Moderatere Zinsen unter der Marke von 4 Prozent und gestiegene Reallöhne haben den Kauf einer Immobilie für viele Menschen attraktiv gemacht. Wie die aktuelle Interhyp-Auswertung der Finanzierungen in 2025 zeigt, stieg die Nachfrage im Jahresverlauf spürbar an, bevor geopolitische Unsicherheiten und ein leichter Zinsanstieg zum Jahresende die Dynamik im vierten Quartal bremsten.

Regionale Unterschiede: Luxus in Bayern, Investoren in Sachsen

Die Preisschere in Deutschland geht weiter auseinander. Während Sachsen-Anhalt mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von rund 290.000 Euro das günstigste Pflaster für Immobilienkäufer bleibt, markiert Bayern mit knapp 630.000 Euro im Schnitt das obere Ende der Skala. Auch die teuerste Immobilie mit einem Kaufpreis von 7,45 Millionen Euro wurde in Bayern vermittelt. Hamburg war 2025 teuerstes Pflaster beim Quadratmeterpreis (5.617 Euro). Am günstigsten war der Quadratmeter Wohnfläche laut Interhyp-Daten 2025 im Saarland (2.269 Euro).

Interessante Divergenzen zeigen sich bei den Objekttypen: In Berlin wurden im Schnitt die ältesten Immobilien finanziert (Baujahr 1952), während in Bayern vornehmlich jüngere Objekte (Baujahr 1982) den Besitzer wechselten.

In Sachsen zeigt sich zudem ein Trend zum Investment: Hier liegt der Anteil der Finanzierungen für Kapitalanlagen mit 37 Prozent signifikant über dem Bundesdurchschnitt.

Zinsen und Finanzierungsdetails

Die Bauzinsen für 10-jährige Darlehen starteten im Januar 2025 bei im Schnitt ca. 3,24 % und pendelten sich im Sommer bei rund 3,6 % ein. Zum Jahresende sorgten Kapitalmarktentwicklungen für einen Anstieg auf knapp 3,85 %.

"Wir beobachten eine sehr bewusste Finanzierungsplanung bei unseren Kundinnen und Kunden", erklärt Mirjam Mohr, Vertriebsvorständin von Interhyp. "In Schleswig-Holstein sichern sich Käufer mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 12,2 Jahren langfristig ab, während bayerische Käufer durch einen massiven Einsatz von Eigenkapital (durchschnittlich 235.000 Euro) versuchen, die monatliche Belastung stabil zu halten."

Bei der durchschnittlichen monatlichen Rate zeigen sich im deutschlandweiten Vergleich Unterschiede: In Sachsen-Anhalt war sie im vergangenen Jahr mit rund 1.190 Euro am niedrigsten, in Hamburg mit ca. 1.900 Euro am höchsten.

Aus diesen beiden Bundesländern kommen die jüngsten und ältesten Antragstellerinnen und Antragsteller für einen Immobilienkredit: Im Saarland waren Käuferinnen und Käufer im Schnitt rund 37 Jahre alt, in Hamburg rund 41 Jahre.

