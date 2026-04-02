PHOENIX

Jacques Tilly zum Urteil in Russland: Das ist "zusätzliche Motivation"

Düsseldorf/Bonn (ots)

Nachdem der Satiriker und Wagenbauer Jacques Tilly während eines Live-Interviews mit dem Fernsehsender phoenix von dem Urteil des russischen Gerichts erfahren hatte, dass ihn in Abwesenheit zu einer Haftstrafe von acht Jahren und sechs Monaten verurteilt hat, zeigte er sich unbeeindruckt: "Im Grunde genommen betrifft mich das Urteil, solange das Grundgesetz hier in Deutschland gültig ist und ich nicht in Länder reise, wo es wirklich gefährlich werden kann, solange trifft mich das Urteil eigentlich nicht." Ganz im Gegenteil sei das Urteil auch "eine kleine zusätzliche Motivation", denn man sehe "Satire tut weh, meine Arbeit wirkt", so Tilly bei phoenix.

Man müsse das Urteil hinnehmen und akzeptieren, dass es so ausgesprochen sei, "innerlich akzeptiere ich es natürlich nicht, weil Russland nun mal kein Rechtsstaat ist und weil das ganze ein Farce ist", so der Bildhauer. Er werde seine Arbeit genauso wie vorher fortführen und auch in derselben Weise leben wie vorher.

Aus der Politik habe Tilly "sehr viel Rückenwind bekommen" und fühlt sich gesehen. Er sei auch im engen Kontakt mit der Botschaft in Moskau und rede mit dem Verfassungsschutz und dem Staatsschutz: "Ich fühle mich da auf jeden Fall gut aufgehoben und einigermaßen sicher hier", so Tilly bei phoenix.

Das gesamte Interview finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=hnzzVuojFCg

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