E-Auto-Förderung 2026: Mitsubishi Eclipse Cross und Outlander profitieren vom neuen Förderprogramm zur Elektromobilität

Friedberg (ots)

Neue staatliche E-Auto-Förderung ab 2026: Mitsubishi Modelle profitieren von Zuschüssen beim Kauf oder Leasing elektrifizierter Neufahrzeuge

Eclipse Cross vollelektrisch mit bis zu 6.000 Euro Förderung**

Outlander Plug-in Hybrid mit Zuschüssen von bis zu 4.500 Euro**

Mit dem neuen Förderprogramm der Bundesregierung unterstützt der Staat ab 2026 gezielt den Umstieg auf elektrifizierte Fahrzeuge. Private Käuferinnen und Käufer profitieren beim Kauf oder Leasing förderfähiger Neufahrzeuge von staatlichen Zuschüssen, die den Einstieg in die Elektromobilität spürbar erleichtern. Besonders profitieren sollen einkommensschwächere Haushalte, denn gefördert werden Haushalte mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen bis 80.000 Euro. Für jedes Kind erhöht sich die Einkommensgrenze um 5.000 Euro (maximal 10.000 Euro Erhöhung der Einkommensgrenze). Die Förderung ist ausschließlich für Privatpersonen vorgesehen und gilt rückwirkend vom 01. Januar 2026 bis zum 31.12.2028, oder so lange Fördermittel vorhanden sind.

Als vollelektrisches Fahrzeug erfüllt der Mitsubishi Eclipse Cross die Voraussetzungen für die maximale Förderung. Je nach Ausgestaltung des Förderprogramms sind Zuschüsse von bis zu 6.000 Euro möglich.

Auch der Outlander ist Teil des staatlichen Förderprogramms, da er die Voraussetzung für Plug-in-Hybride der Förderung erfüllt. Für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge sieht die Förderung eine Basisunterstützung von 1.500 Euro vor, die sich - abhängig von den individuellen Voraussetzungen - auf bis zu 4.500 Euro erhöhen kann.

Eclipse Cross Energieverbrauch 16,7-17,1 kWh/100 km Strom; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse A; kombinierte Werte.*

Outlander Energieverbrauch 24,8-25,5 kWh/100 km Strom & 1,2-2,7 l/100 km Benzin; CO2-Emission 60 g/km; CO2-Klasse B; gewichtet kombinierte Werte. Bei entladener Batterie: Energieverbrauch 6,8-7,1 l/100 km Benzin; CO2-Klasse E-F; kombinierte Werte.*

*Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt.

**Privatpersonen werden bei Kauf oder Leasing eines Mitsubishi Eclipse Cross BEV oder Mitsubishi Outlander PHEV bei Erstzulassung in Deutschland und Vorliegen der persönlichen Fördervoraussetzungen durch die öffentliche Hand unterstützt, sofern deren zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen bei maximal 80.000 EUR liegt. Die Einkommensgrenze erhöht sich für bis zu 2 Kinder unter 18 Jahren um 5.000 EUR je Kind. Höhe der Prämie:

Haushaltseinkommen

bis 45.000 EUR Eclipse Cross BEV: 5.000 EUR Outlander PHEV: 3.500 EUR

bis 60.000 EUR Eclipse Cross BEV: 4.000 EUR Outlander PHEV: 2.500 EUR

bis 80.000 EUR Eclipse Cross BEV: 3.000 EUR Outlander PHEV: 1.500 EUR

Je Kind erhöht sich die Förderung um 500 EUR bis max. 1.000 EUR. Mindesthaltedauer sind 36 Monate. Anträge müssen innerhalb 1 Jahres ab Zulassung gestellt werden. Detailinformationen finden Sie unter: www.bundesumweltministerium.de/eauto-förderung. Die Förderung gilt rückwirkend für Zulassungen ab 01.01.2026 und endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2028. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.

