Veganuary

Veganuarys Einfluss spürbarer denn je: Bilanz des veganen Januars zeigt, wie unaufhaltsam sich unsere Ernährung verändert

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Internationaler Erfolg: Erneut probieren mehr als 25 Millionen Menschen die vegane Ernährung aus

Veganuary treibt Wende in Handel und Lebensmittelindustrie weiter voran

Statistisches Bundesamt: Fleischverkäufe sinken zu Jahresbeginn deutlich

Oxford-Forscher: Teilnahme am Veganuary hat positive Wirkung

Wachsender Support von prominenten Persönlichkeiten erhöht Sichtbarkeit

Veganuarys Einfluss auf die Ernährungswende wächst weiter: Mit einer eindeutigen Bilanz endet der diesjährige vegane Probemonat - und hinterlässt dabei Spuren in Gesellschaft und Wirtschaft. "Wir möchten mit unserer Idee möglichst viele motivieren, die pflanzliche Ernährung auszuprobieren. Dazu müssen wir die Menschen in allen Bereichen ihres Alltags erreichen - und das ist uns in diesem Veganuary mithilfe vieler engagierter Unterstützer:innen und Unternehmen überragend gelungen", resümiert Christopher Hollmann, Leiter von Veganuary Deutschland.

Weltweite Bewegung wächst: Mehr als 25 Millionen Menschen machen mit

Weltweit probierten 25,8 Millionen Menschen im Rahmen des Veganuary im Januar 2025 eine vegane Ernährung aus. Das ergeben repräsentative Umfragen* von Meinungsforschungsinstituten in mehreren Kampagnenländern sowie Berechnungen der internationalen Organisation auf Basis aktueller Bevölkerungsschätzungen der jeweiligen Länder.

Die globale Sichtbarkeit der Kampagne wächst: Seit 2025 gibt es in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen auch in Kanada, Peru und Malaysia nationale Veganuary-Kampagnen. Die Zahl der Länder, in denen Veganuary mit offiziellen Kampagnen aktiv ist, wächst damit auf zwanzig.

In China startet zudem in diesem Frühjahr eine von Veganuary inspirierte Schwesterkampagne: V-March wurde von der China Vegan Society entwickelt und auf den kulturellen Jahresrhythmus des chinesischen Kalenders zugeschnitten. Die Kampagne läuft vom 01. bis zum 31. März 2025.

Wirtschaftsfaktor Veganuary prägt Handel und Gastronomie

"Was als monatliche Challenge begann, entwickelt sich zunehmend zu einem Wirtschaftsfaktor, der Handel und Lebensmittelindustrie vor neue Herausforderungen stellt", schreibt das Fachmagazin Markt & Mittelstand. Erste Bilanzen seitens Unternehmen belegen die Schubkraft des diesjährigen Aktionsmonats: Veganuary-Sponsor Billie Green, einer der Marktführer für pflanzliche Wurst, meldet für die ersten vier Wochen des Jahres 2025 ein Absatzplus von 9,1 Prozent im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2024.

Auch Traditionsmarken belebten den Veganuary: Ferrero brachte mit pflanzlichen Alternativen von "Nutella" und "Hanuta" namhafte Neuprodukte in den deutschen Einzelhandel. Burger King ließ sich bei der Konkurrenz vom "McRib" inspirieren und erweiterte das Sortiment im Veganuary um den Aktionsburger "King Rib" - ausschließlich als rein pflanzliche Variante. Und bei Backwerk gibt es seit Januar standardmäßig Hafermilch in allen Filialen.

Am Aktionsmonat beteiligte sich das Gros deutscher Unternehmen aus der Lebensmittelbranche: Hunderte herstellende Unternehmen sorgten für Angebote sowie neue pflanzliche Produkte, in hunderten Betriebsrestaurants und Mensen servierten Cateringunternehmen wie Aramark und Dussmann vermehrt pflanzliche Gerichte. Und fast alle deutschen Einzelhandels- und dutzende Restaurantketten brachten Veganuary in zigtausende Filialen.

Statistisches Bundesamt meldet Rückgang der Fleischverkäufe

Bereits Ende der ersten Januarwoche meldet das Statistische Bundesamt, dass der Verkauf von Fleisch zu Jahresbeginn der letzten drei Jahre spürbar zurückging - und führt Veganuary als einen maßgeblichen Treiber für diese Entwicklung an. Auswertungen von Kassenscannern des deutschen Lebensmitteleinzelhandels belegen: Während des Veganuary 2024 sank der Absatz von Fleisch um 12,5 Prozent im Vergleich zum Durchschnittsniveau des Vorjahres. "Handel bekommt gute Vorsätze zu spüren", titelt das Nachrichtenmagazin Spiegel dazu.

"Diese Auswertung dokumentiert eindrucksvoll den Fortschritt der laufenden Ernährungswende und den wachsenden Einfluss, den Veganuary dabei hat", so Christopher Hollmann, der Veganuary Deutschland leitet. "Wir erwarten einen ähnlichen Effekt auch im Veganuary 2025."

Oxford-Forscher: Pflanzliche Ernährung ist die Zukunft

Namhafte Expert:innen aus Forschung und Wissenschaft ordnen den Veganuary mittlerweile als wichtigen Beitrag zur notwendigen Ernährungswende ein. Einer der prominentesten Forscher auf dem Gebiet ist Dr. Marco Springmann von der Universität Oxford.

Er erklärt: "Herstellung und Konsum tierischer Produkte sind kostspielig für die Umwelt, unsere Gesundheit und unseren Geldbeutel. Sie sind maßgeblich verantwortlich für Klimawandel, Artensterben, Wasserverschmutzung und die Zunahme ernährungsbedingter Krankheiten wie Herzerkrankungen, Schlaganfälle, Diabetes und Krebs. Die Teilnahme am Veganuary und eine pflanzenbasierte Ernährung können helfen, unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern, uns gesünder zu ernähren und außerdem Geld zu sparen, insbesondere wenn wir zu möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln greifen."

Prominenter Support durch Stars aus Kultur, TV und Social Media

Seit Gründung der gemeinnützigen Organisation wird Veganuary von prominenten Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen unterstützt, darunter internationale Stars wie Paul McCartney, Joaquin Phoenix, Bryan Adams und Alicia Silverstone. Auch in Deutschland wächst die Zahl der Veganuary-Unterstützer:innen.

Neben Kult-Comedian Atze Schröder, der in zahlreichen Interviews über seinen persönlichen Weg zum Veganismus sprach, engagierten sich unter anderem Schlagerstar Kerstin Ott, Comedienne Maria Clara Groppler, die Schauspieler:innen Hannes Jaenicke, Steve Windolf, Helge Mark Lodder, Ursula Karven, Mina Tander, Jonathan Elias Weiske und Moritz Bäckerling. Auch reichweitenstarke Influencer:innen - darunter Kochbuchautorin Rosa Roderigo (@rosakochtgruen) sowie die Content Creator:innen Fabi Wndrlnd, Gazelle und Gialu - machten sich für die Kampagne stark.

Das Fazit von Christopher Hollmann: "In Gesellschaft, Wirtschaft und in den Medien hat sich Veganuary als Tradition fest verankert - und gewinnt gleichzeitig mit jedem Jahr mehr an Schwung, Relevanz und Einfluss. Genau das haben wir im Veganuary 2025 erneut beobachten können." Wer die pflanzliche Ernährung einen Monat oder länger ausprobieren möchte, findet ganzjährig bei Veganuary Unterstützung.

Über Veganuary

Veganuary ist eine gemeinnützige Organisation und Kampagne, die Millionen Menschen weltweit motiviert, sich im Januar und darüber hinaus vegan zu ernähren. Veganuary wurde 2014 an einem Küchentisch im britischen Yorkshire gegründet. Heute ist die Bewegung mit offiziellen Kampagnen in zwanzig Ländern aktiv und treibt die globale Ernährungswende in der Gesellschaft und Wirtschaft voran. Unter www.veganuary.com/mitmachen finden alle, die eine vegane Ernährung einen Monat oder länger ausprobieren möchten, ganzjährig kostenfreie Unterstützung - zum Beispiel mit der 31-tägigen E-Mail-Serie.

* Die Umfragen wurden durchgeführt in:

Deutschland - Gesamtumfang der Stichprobe 2.147 Personen. Die Umfrage wurde von YouGov PLC zwischen dem 20. und 23. Januar 2025 online durchgeführt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

UK - Gesamtumfang der Stichprobe 2.124 Personen. Die Umfrage wurde von YouGov PLC zwischen dem 24. und 27. Januar 2025 online durchgeführt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die britische Bevölkerung ab 18 Jahren.

Italien - Gesamtumfang der Stichprobe 2.060 Personen. Die Umfrage wurde von YouGov PLC zwischen dem 21. und 25. Januar 2025 online durchgeführt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die italienische Bevölkerung ab 18 Jahren.

Spanien - Gesamtumfang der Stichprobe 1.083 Personen. Die Umfrage wurde von YouGov PLC zwischen dem 21. und 24. Januar 2025 online durchgeführt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die spanische Bevölkerung ab 18 Jahren.

Frankreich - Gesamtumfang der Stichprobe 1.040 Personen. Die Umfrage wurde von YouGov PLC zwischen dem 20. und 26. Januar 2025 online durchgeführt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die französische Bevölkerung ab 18 Jahren.

Österreich - Gesamtumfang der Stichprobe 1.003 Personen. Die Umfrage wurde von YouGov PLC zwischen dem 20. und 29. Januar 2025 online durchgeführt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 18 Jahren.

Schweiz - Gesamtumfang der Stichprobe 1.004 Personen. Die Umfrage wurde von YouGov PLC zwischen dem 20. und 29. Januar 2025 online durchgeführt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die Schweizer Bevölkerung ab 18 Jahren.

Chile - Gesamtumfang der Stichprobe 1.062 Personen. Die Umfrage wurde von YouGov PLC zwischen dem 21. und 23. Januar 2025 online durchgeführt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die chilenische Bevölkerung ab 18 Jahren.

Kanada - Gesamtumfang der Stichprobe 1.008 Personen. Die Umfrage wurde von YouGov PLC zwischen dem 20. und 25. Januar 2025 online durchgeführt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die kanadische Bevölkerung ab 18 Jahren.

Brasilien - Gesamtumfang der Stichprobe 1.002 Personen. Die Umfrage wurde von YouGov PLC zwischen dem 16. und 24. Januar 2025 online durchgeführt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die kanadische Bevölkerung ab 18 Jahren.

USA - Gesamtumfang der Stichprobe 2.000 Personen. Die Umfrage wurde von Wakefield Research zwischen dem 14. und 23. Januar 2025 per E-Mail-Einladung online durchgeführt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die US-Bevölkerung ab 18 Jahren.

Weitere Informationen und Materialien zum Veganuary

Original-Content von: Veganuary, übermittelt durch news aktuell