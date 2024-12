Veganuary

Veganuary 2025: Der beste Neujahrsvorsatz - und alle können teilhaben

Berlin (ots)

Beliebter Neujahrsvorsatz tut Klima, Gesundheit und Tieren gut

Millionen Menschen probieren eine rein pflanzliche Ernährung aus

" Wie Weihnachten " - Lebensmittelbranche reagiert euphorisch

Mit dabei: Burger King, Deutsche Bahn, Ikea Deutschland und viele mehr

Einen Monat lang vegan essen, sich durch die rein pflanzliche Küche probieren - das ist der Veganuary. Am 1. Januar geht es los. 31 Tage lang dreht sich alles um eine Ernährungsform, die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) seit dem Jahr 2024 offiziell als besonders umweltschonend eingestuft wird. "Die Vorzeichen deuten es schon an: Der Veganuary 2025 wird die Ernährungswende nochmals spürbar vorantreiben", sagt Christopher Hollmann, Leiter von Veganuary Deutschland.

Starke Vorzeichen: "Veganuary ist unser Weihnachten"

Die Branche ist startklar. "Im Veggie-Business ist der Veganuary das Weihnachten", sagt Steffen Zeller, Marketing-Chef der Rügenwalder Mühle, im Gespräch mit dem Fachmagazin Horizont (12/2024). Die Liste der teilnehmenden Marken und Handelsketten bestätigt die Relevanz des Aktionsmonats: Mit Rewe, Edeka, Aldi Nord, Aldi Süd, Lidl, Penny, Kaufland, Tegut, Norma, Metro, Globus und Dm sind die größten Handelsketten vertreten. Hinzu kommen noch die regionalen Märkte von Citti, Famila und Markant sowie die Bio-Ketten Alnatura, Bio Company und Denns Biomarkt. Beim Einkauf führt dann kein Weg mehr am Veganuary vorbei: Aktionsstände, Sonderangebote und auffällige Werbemaßnahmen rufen zum Mitmachen auf - und Lebensmittel-Lieferservices wie Flaschenpost bringen den veganen Januar bis nach Hause.

Vegan immer selbstverständlicher: Frühstücksklassiker jetzt pflanzlich

Für Aufsehen sorgte Ferrero bereits bei der Vorstellung, jetzt steht die pflanzliche Variante des Frühstücksklassikers pünktlich zum Start des Veganuary in den Supermärkten: das neue "Nutella plant-based". Auch andere große Namen mischen mit: So bringt Ritter Sport die neue Sorte "Vegan Double Crunch" in die Regale. Außerdem mit neuen Produkten, Angeboten oder Aktionen dabei: Bonduelle, Bresso, Dr. Oetker, Iglo, Share, Thomy und viele mehr. Rügenwalder stellt seine "Abenteuer Spaß"-Produkte für Kinder in den Mittelpunkt.

Einen Überblick zu ausgewählten Highlights teilnehmender Unternehmen gibt es hier.

Ikea bringt pflanzlichen Fisch in die Schwedenrestaurants

Nicht nur in der heimischen Küche ist Veganuary, auch unterwegs steht die pflanzliche Ernährung im Blickpunkt. Eines der Highlights ist die pflanzliche Lachsalternative "Viskfilét", die zum Veganuary in die Schwedenrestaurants von Ikea Deutschland kommt.

Neue Gerichte und Aktionen gibt es zum Veganuary unter anderem auch bei Burger King, Call a Pizza, Eat Happy, Hans im Glück, Mundfein, Nordsee, Peter Pane, Pizza Hut, Pommesfreunde und in den Bordbistros der Deutschen Bahn. Mit Backwerk, Ditsch, Kamps und Le Crobag beteiligen sich die großen Bäckerei-Ketten mit neuen Snacks und Angeboten. Wer lieber zuhause essen möchte: Auch Lieferservices bieten Veganuary-Aktionen.

Beliebtheit in der Bevölkerung ist groß - Millionen Menschen machen mit

Zentral für all das sind die Menschen, die den Veganuary zu dem machen, was er mittlerweile ist - eine globale Bewegung mit Kraft. Rund 25 Millionen Menschen weltweit probierten im Jahr 2024 während des Januars die rein pflanzliche Ernährung aus.* Christopher Hollmann: "Wir glauben fest daran, dass es 2025 wieder so viele und hoffentlich noch mehr werden." Die gemeinnützige Organisation Veganuary ist in Deutschland äußerst beliebt - insbesondere innerhalb jüngerer Generationen: 46 Prozent der Millenials und 44 Prozent der Generation Z unterstützen laut YouGov die Aktion.**

Wer kostenlos am Veganuary teilnehmen möchte, erhält unter www.veganuary.com/mitmachen einen Monat lang Unterstützung durch einen täglichen Newsletter: Der hilft beim rein pflanzlichen Start in der Küche - zum Beispiel mit Tipps zum Einkauf veganer Lebensmittel. Außerdem gibt es unkomplizierte Rezepte für das Frühstück, ein schnelles Mittagessen oder ein deftiges Dinner. Ernährungstipps und spannende Fakten bereichern den Austausch mit anderen - im Bekanntenkreis, in der Online-Community oder am heimischen Küchentisch.

Pflanzliche Ernährung schont Ressourcen und schützt Tiere

Veganuary lohnt sich: "Die rein pflanzliche Ernährung ist die Ernährungsform, die den anstehenden Herausforderungen gerecht wird", sagt Christopher Hollmann. Das bestätigt auch die Wissenschaft: Laut einer Untersuchung der Oxford University kann eine vegane Ernährung bis zu 81 Prozent der lebensmittelbedingten Treibhausgase in Deutschland einsparen. Ökotest bilanziert: Vegan essen, ist "ein guter Neujahrsvorsatz, der Klima, Tieren, Umwelt und der eigenen Gesundheit zu Gute kommt".

Über Veganuary

Veganuary ist eine gemeinnützige Organisation und Kampagne, die Menschen weltweit motiviert, sich im Januar und darüber hinaus vegan zu ernähren. Veganuary wurde 2014 an einem Küchentisch im britischen Yorkshire gegründet. Heute ist die Bewegung weltweit aktiv: Millionen von Menschen nahmen am Veganuary 2024 teil, indem sie aktiv die Unterstützung der Organisation nutzten oder eine vegane Ernährung einfach ausprobierten. Allein in Deutschland beteiligten sich 2024 mehr als 1.000 Unternehmen am Aktionsmonat. Wer die vegane Ernährung einen Monat oder länger ausprobieren möchte, findet unter www.veganuary.com/mitmachen mit der 31-tägigen Veganuary-E-Mail-Serie Unterstützung.

* Basierend auf YouGov-Umfragen in Veganuary-Kampagnenländern und aktuellen Bevölkerungsschätzungen der jeweiligen Länder

** Basierend auf einer YouGov-Umfrage im Auftrag von Kleinanzeigen

Weitere Informationen und Materialien zum Veganuary 2025

