Hoffmann (DGB): Koalitionsvertrag ist gute Perspektive für Arbeitnehmerinne und Arbeitnehmer

Der Deutsche Gewerkschaftsbund zeigt sich erleichtert, dass es den Ampel-Partnern zügig gelungen sei, einen belastbaren Koalitionsvertrag zu verabschieden. Dies sei eine "gute Perspektive für Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch eine gute Perspektive für Europa", sagte der DGB-Vorsitzende, Reiner Hoffmann, im phoenix-Interview. Inhaltlich könne man aus Gewerkschaftssicht Stärken wie Schwächen im Papier ausmachen. Bei der Stabilisierung des Rentenniveaus auf 48 Prozent etwa, komme es nun darauf an, dies auch solide gegenzufinanzieren. "Wenn man das mit einem vernünftigen Policy-Mix hinbekommt, stabile Arbeitsmarktverhältnisse mit guter Arbeit, mit ordentlichen Tarifverträgen, einer guten Mitbestimmung der Beschäftigten, dann kann das durchaus gelingen, da sind wir von überzeugt", so Hoffmann.

Positiv seien etwa die Einführung einer Kindergrundsicherung, als "wichtiges Instrument, um Kinder aus der Armutsfalle herauszuholen" sowie die Erleichterung der Einwanderung ausländischer Fachkräfte. Letzteres gehe "absolut in die richtige Richtung", sagte Hoffmann. Deutschland brauche qualifizierte Fachkräfte, nun gehe es darum, Arbeit in Deutschland so attraktiv zu gestalten, "dass Menschen auch ordentliche Einkommen haben, dass sie dann auch motiviert sind, zu uns zu kommen", so der DGB-Vorsitzende.

