PHOENIX

Strack-Zimmermann (FDP): Neue Bundesregierung muss Zusagen an NATO einhalten

Bonn/Berlin (ots)

Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat klargestellt, dass ihre Partei in den Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen auf das Einhalten der gegebenen Zusagen Deutschlands an die NATO bestehen will. "Die NATO hat verteidigungspolitische Erwartungen an uns und hat vor allen Dingen auch Zusagen von uns bekommen, die wir einhalten möchten und müssen", sagte Strack-Zimmermann im phoenix-Interview. Das bedeute, dass die Bundeswehr entsprechend ausgerüstet werden müsse. Die FDP wolle dieser Verpflichtung nachkommen. Mit Blick auf mögliche Interessenskonflikte mit den Grünen und der SPD zeigte sich Strack-Zimmermann gelassen: "Es geht hier ja nicht um die Rüstungsindustrie. Es geht darum, dass wir innerhalb der NATO sind, und ja nicht nur Teil der NATO, sondern auch von ihr geschützt werden, und nun unseren Teil dazu beitragen". Sie sei daher optimistisch, dass die Koalitionspartner einen gemeinsamen Weg finden werden.

Das gesamte Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/Nc

