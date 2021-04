PHOENIX

Unions-Fraktionsvize Wadephul nennt Kanzlerkandidatur der Union "schwierige Abwägung"

Bonn (ots)

Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Johann Wadephul, hält die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union für eine "ganz, ganz schwierige Abwägung" zwischen Armin Laschet und Markus Söder. Beide hätten "hervorragende Qualitäten", sagte Wadephul im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. "Mit Markus Söder haben wir einen evangelischen Franken und das ist schon eine Person, die durchaus auch in anderen Regionen Deutschlands viele Menschen der Union anspricht. Seine Zahlen, das muss man ganz nüchtern festhalten, sind eindeutig in allen Umfragen seit längerer Zeit stabil besser als diejenigen von Armin Laschet", so Wadephul "Armin Laschet hat allerdings auch gezeigt, dass er das größte Bundesland gewinnen konnte und erfolgreich mit einer Stimme Mehrheit regieren kann." Das sei "schon wirkliche Regierungskunst". Er habe es auch geschafft, die größte Partei, die CDU, hinter sich zu bringen. Mit beiden Kandidaten könne man überall in Deutschland antreten und das Potential der Union ansprechen, meint Wadephul. Er wünsche sich, dass der Prozess der Kandidatenfindung "ohne Beschädigungen" gelinge. Es sei wichtig, dass Laschet und Söder miteinander redeten. Auch dass die Fraktion gehört werde, sei wichtig, so der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Schleswig-Holstein.

