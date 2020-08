Sky Deutschland

Sky Cinema DC Helden: Zur TV-Premiere von "Harley Quinn: Birds of Prey" schenkt Sky den DC Superhelden einen eigenen Sender

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

- Pop-up-Sender Sky Cinema DC Helden vom 14. bis 23. August - Exklusive TV-Premiere des Kinohits "Harley Quinn: Birds of Prey" mit Margot Robbie in ihrem ersten Soloabenteuer am 14. August - Joaquin Phoenix in seiner Oscar-Rolle als "Joker" exklusiv - 15 DC Comic-Verfilmungen mit den neuesten Blockbustern des DC Extended Universe "Aquaman" und "Shazam!" exklusiv sowie Hits wie "Suicide Squad", "Man of Steel" und "Batman v Superman: Dawn of Justice" - Viele weitere DC Blockbuster wie Christopher Nolans "The Dark Knight"-Trilogie, kultige "Batman"-Hits von Tim Burton und Joel Schumacher und zwei "Superman"-Klassiker - Mit Sky Q "Harley Quinn: Birds of Prey" auch in Ultra HD Qualität - Die Hits auch mit Sky Q und dem monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket jederzeit auf Abruf

Unterföhring, 12. August 2020 - Superman, Batman und der Joker im Dauereinsatz: Zehn Tage lang schenkt Sky ab Freitag den berühmten DC Superhelden und Superschurken einen eigenen Sender. Auf Sky Cinema DC Helden laufen vom 14. bis 23. August 15 DC Comic-Verfilmungen rund um die Uhr. "Harley Quinn: Birds of Prey" feiert dabei am 14. August seine TV-Premiere. Außerdem ist auch Margot Robbies erster brillanter Auftritt als Harley Quinn in "Suicide Squad" dabei. Weitere DC Hits: "Joker" mit Joaquin Phoenix in seiner Oscarrolle, "Aquamen", "Shazam!" und viele weitere Blockbuster mit Batman, Superman und den anderen DC Helden. Die Filme sind auch mit dem monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket abrufbar.

Nach ihrer Trennung von Jared Letos Joker muss sich Margot Robbie in "Harley Quinn: Birds of Prey" als schlagkräftige Power-Lady nun allein mit Ewan McGregor als Ober-Gangster Roman herumärgern. Der DC Hit läuft am 14. August als exklusive Premiere auf Sky Cinema DC Helden. Auch ihr erster Auftritt im DC Extended Universe in "Suicide Squad" ist Teil des Programms. Genauso wie die neusten Hits "Aquamen" mit Jason Momoa und "Shazam!", die beide exklusiv bei Sky zu sehen sind. Außerdem gibt es den ersten Einsatz von Henry Cavills neuem Superman in "Man of Steel" und Affleck gegen Cavill in "Batman vs. Superman: Dawn of Justice" auf Sky Cinema DC Helden.

Absolut eigenständig hat Todd Phillips mit seinem "Joker" mit allen Regeln des Superheldenfilms gebrochen. Joaquin Phoenix als labiler Psycho-Clown, der zum gewalttätigen Joker wird, gewann den Oscar und das insgesamt zweifach oscarprämierte Drama wurde zu einem der erfolgreichsten Filme des vergangenen Jahres überhaupt. "Joker" feierte gerade erst seine exklusive TV- und Streaming-Premiere bei Sky und läuft nun auch auf Sky Cinema DC Helden.

Tim Burtons knallbunte DC Abenteuer "Batman" und "Batmans Rückkehr" mit Michael Keaton als Titelheld und Val Kilmer in Joel Schumachers "Batman Forever" gehören ebenso zum Aufgebot von Sky Cinema DC Helden wie auch Christopher Nolans epochale "The Dark Knight"-Trilogie mit Christian Bale. Auf die ersten beiden "Superman"-Hits mit Christopher Reeve dürfen sich Comic-Fans ebenso freuen.

Michaela Tarantino, Vice President Cinema, Sky Deutschland: "Wir vereinen 15 großartige DC Verfilmungen aus den letzten vierzig Jahre erstmals rund um die Uhr auf einem Sender. Mit der exklusiven Premiere von 'Harley Quinn: Birds of Prey' und neuesten DC-Hits wie 'Joker' und 'Shazam!' bieten wir allen Filmfans auf Sky ein exklusives Highlight mit ihren DC Helden."

"Sky Cinema DC Helden" läuft vom 14. bis 23. August und ersetzt in diesem Zeitraum Sky Cinema Special. "Harley Quinn: Birds of Prey gibt's auch in brillantem UHD. Mit dem monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket sind die DC Hits ebenfalls abrufbar. Die Highlights von Sky Cinema DC Helden:

Freitag, 14. August:

20.15 Uhr: "Harley Quinn: Birds of Prey" 22.05 Uhr: "Joker"

Samstag, 15. August:

20.15 Uhr: "Batman Begins" 22.35 Uhr: "The Dark Knight"

Sonntag, 16. August:

20.15 Uhr: "The Dark Knight" 23.00 Uhr: "The Dark Knight Rises"

Montag, 17. August:

20:15 Uhr: "The Dark Knight Rises" 22.40 Uhr: "Man of Steel"

Dienstag, 18. August:

20.15 Uhr: "Man of Steel" 22.40 Uhr: "Batman v Superman: Dawn of Justice"

Mittwoch, 19. August:

20.15 Uhr: "Batman v Superman: Dawn of Justice" 22.45 Uhr: "Superman - Special Edition"

Donnerstag, 20. August:

20.15 Uhr: "Batman" 22.25 Uhr: "Superman II - Allein gegen alle"

Freitag, 21. August:

20.15 Uhr: "Batmans Rückkehr" 22.15 Uhr: "Batman Forever"

Samstag, 22. August:

20.15 Uhr: "Suicide Squad" 22.20 Uhr: "Harley Quinn: Birds of Prey"

Sonntag, 23. August:

20.15 Uhr: "Aquaman" 22.40 Uhr: "Batman v Superman: Dawn of Justice"

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:



Thomas Schöffner

External Communications

Tel: 089/9958 6837

Thomas.Schöffner@sky.de

www.facebook.de/SkyCinemaDE

www.instagram.de/SkyCinemaDE



Kontakt für Fotomaterial:

Tamara Söckler / Melissa Aschauer

Bilder.Presse@sky.de

Fotoweb: https://medien.sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell