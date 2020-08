Sky Deutschland

Das UEFA Champions League Finalturnier in Lissabon mit allen deutschen Spielen live und in voller Länge auf Sky

Viertelfinale Bayern München gegen FC Barcelona live und exklusiv

- Nur Sky zeigt sowohl das Viertelfinale Bayern gegen Barcelona als auch Leipzig gegen Atletico Madrid - Drei von vier Viertelfinalspiele live und in voller Länge, beide Halbfinals und das Finale - Exklusiv für Sky Q Kunden: Alle Spiele in bester Ultra HD Qualität - Offizielle Soundoption der UEFA "Stadionatmosphäre" von Sky bei allen Spielen - Attraktive Sky Angebote: Für Sky Q Kunden die UEFA Champions League live und in HD für 17,50 Euro pro Monat, für Kurzentschlossene der flexibel buchbare Streaming Service Sky Ticket - Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar

Unterföhring, 10. August 2020 - Am Mittwoch startet das Finalturnier der diesjährigen UEFA Champions League Saison und es erwarten bei den "Alles oder Nichts"-Spielen in Lissabon die deutschen Mannschaften im Viertelfinale zwei spanische Nächte. RB Leipzig trifft am Donnerstag auf Atletico Madrid und Bayern München trifft am Freitag auf FC Barcelona. Nur Sky zeigt alle deutschen Spiele live und in voller Länge, darunter das Spiel der Bayern exklusiv. Zudem zeigt Sky das internationale Topspiel zwischen Manchester City und Olympique Lyon.

Am Donnerstag führt Moderator Michael Leopold ab 19.30 Uhr durch den Champions League Abend rund um die Partie RB Leipzig gegen Atletico Madrid. Zu Gast sein wird unter anderem Sky Experte Didi Hamann. Das Team von Julian Nagelsmann hatte sich vor der Corona-Pause überraschend deutlich gegen Tottenham Hotspur durchgesetzt und trifft jetzt auf das Team von Diego Simeone. Die Madrilenen konnten im Achtelfinale sensationell und nach großem Fight den Titelverteidiger FC Liverpool besiegen und gehen als leichter Favorit in das Knockout-Spiel.

Am Freitagabend begrüßt Moderator Sebastian Hellmann um 19.30 Uhr den Sky Experten Lothar Matthäus im Studio, wenn es für den FC Bayern um den Einzug ins Champions League Halbfinale gegen den FC Barcelona geht. Die Münchener präsentierten sich in diesem Jahr unter Hansi Flick in überragender Fassung und gelten als Topfavorit auf den diesjährigen Champions League Titel. Diese Ambitionen unterstrichen die Bayern im Achtelfinale durch klare Erfolge gegen den FC Chelsea. Der Gegner Barcelona strauchelte zuletzt in der spanischen Liga und musste den Meistertitel Real Madrid überlassen. Am Samstag konnten sich die Katalanen zumindest für das Champions League Viertelfinale qualifizieren und die Chance auf einen Titel in dieser Saison erhalten.

Mit Sky Q die Königsklasse auch in Ultra HD erleben Die Zuschauer auf Sky dürfen sich bei der Rückkehr der UEFA Champions League auf ein besonderes TV-Erlebnis freuen. Sky Q Kunden haben die Möglichkeit, jedes Spiel beim Finalturnier in Lissabon auf Sky Sport UHD in Ultra HD zu erleben, so auch die Spiele Leipzig gegen Madrid und Bayern gegen Barcelona.

Außerdem steht den Zuschauern auch in der UEFA Champions League eine zweite frei wählbare Audio-Option zur Verfügung. Dort können Sky Kunden, die die Champions League Spiele über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, neben der Grundeinstellung "Original" auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.

Ab dem zweiten Viertelfinalspiel präsentiert Sky neben der Live-Übertragung auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD zudem im Pay-TV den Zusatzfeed "Champions Corner Plus Live", bei dem die Moderatoren Martin Winkler und Yannick Erkenbrecher im Wechsel gemeinsam mit Gästen begleitend zum Live-Bild das laufende Geschehen kommentiert und analysiert.

Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Übertragungen der UEFA Champions League sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) für 17,50 Euro live in HD empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Das Viertelfinale der UEFA Champions League live auf Sky:

Mittwoch, 12. August 2020

23.00 Uhr: "Highlights XXL" Atalanta Bergamo gegen Paris St. Germain auf Sky Sport 1 HD

Donnerstag, 13. August 2020:

19.30 Uhr: RB Leipzig gegen Atletico Madrid auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD 20.45 Uhr: Champions Corner Plus Live auf Sky Sport 2 HD

Freitag, 14. August 2020:

19.30 Uhr: Bayern München gegen FC Barcelona auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD 20.45 Uhr: Champions Corner Plus Live auf Sky Sport 2 HD

Samstag, 15. August 2020:

19.30 Uhr: Manchester City gegen Olympique Lyon auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD 20.45 Uhr: Champions Corner Plus Live auf Sky Sport 2 HD

Vorschau Halbfinale (18./19.8.)

Dienstag, 18. August 2020:

19.30 Uhr: Sieger Leipzig/Atletico - Sieger Atalanta/Paris auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD 20.45 Uhr: Champions Corner Plus Live auf Sky Sport 2 HD

Mittwoch, 19. August 2020:

19.30 Uhr: Sieger Bayern/Barcelona - Sieger ManCity/Lyon auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD 20.45 Uhr: Champions Corner Plus Live auf Sky Sport 2 HD

Finale am 23. August 2020 auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD sowie Champion Corner Plus Live auf Sky Sport 2 HD

